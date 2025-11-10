लव अफेयर के शक में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर खुद पति ने कर ली आत्महत्या
रेलवे ट्रैक पर मिली पति की लाश, 7 साल पहले दोनों की हुई थी शादी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2025 at 7:21 PM IST
मिर्जापुरः जिले में पति-पत्नी के बीच हुआ विवाद सबकुछ तबाह कर गया. कटरा कोतवाली क्षेत्र में पति ने पहले चाकू घोंपकर पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली. स्थानीय लोगों में चर्चा है कि पत्नी का किसी और से प्रेम प्रसंग होने के शक में पति ने यह खौफनाक कदम उठाया है. सूचना पर एसएसपी सोमेन वर्मा के साथ स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
एएसपी सोमेन वर्मा के मुताबिक, कटरा कोतवाली क्षेत्र के ओम नगर कॉलोनी में रहने वाले धनी मौर्य का पत्नी सुमित्रा उर्फ सुमन से सोमवार के दोपहर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि पति गुस्से ने पत्नी की चाकू से सीने और गले पर तबातोड़ वार कर हत्या कर दिया. पत्नी की चीख सुनकर मोहल्ले के लोग पहुंचे तो पति मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों इसकी सूचना ने पुलिस को दी.
थाना को0कटरा क्षेत्र में एक दुःखद घटना,जिसमें सुमित्रा उर्फ सुमन की हत्या उनके पति धनी मौर्या द्वारा चाकू मारकर तथा स्वयं ट्रेन के आगे कूद कर आत्महत्या कर ली। पुलिस द्वारा घटना की जाँच सहित की जा रही अग्रिम वैधानिक कार्यवाही के सम्बन्ध में #सोमेन_बर्मा #SSP_Mirzapur की बाइट- pic.twitter.com/Mj26hRg1PF— Mirzapur Police (@mirzapurpolice) November 10, 2025
पुलिस मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही थी. इसी बीच पता चला कि पति ने देहात कोतवाली क्षेत्र के लंका पहाड़ी के पास रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. धनी मौर्या और सुमन की शादी 7 साल पहले हुई थी. कटरा कोतवाल वैद्यनाथ सिंह ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही विधिक कार्रवाई की जा रही है. हत्या और आत्महत्या का सही कारण पता लगाने की कोशिश की जा रही है.
स्थानीय लोगों के मुताबिक धनी मौर्या एक होटल में चाइनीज बनाता था. धनी तीन बजे घर पर किसी बात को लेकर पत्नी सुमन से विवाद हो गया. पत्नी की हत्या करने के बाद घर के बाहर आत्महत्या करने का प्रयास किया था.
