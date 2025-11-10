ETV Bharat / state

लव अफेयर के शक में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर खुद पति ने कर ली आत्महत्या

रेलवे ट्रैक पर मिली पति की लाश, 7 साल पहले दोनों की हुई थी शादी

सुमन और धनी मौर्या.
सुमन और धनी मौर्या. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 7:21 PM IST

2 Min Read
मिर्जापुरः जिले में पति-पत्नी के बीच हुआ विवाद सबकुछ तबाह कर गया. कटरा कोतवाली क्षेत्र में पति ने पहले चाकू घोंपकर पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली. स्थानीय लोगों में चर्चा है कि पत्नी का किसी और से प्रेम प्रसंग होने के शक में पति ने यह खौफनाक कदम उठाया है. सूचना पर एसएसपी सोमेन वर्मा के साथ स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

एएसपी सोमेन वर्मा के मुताबिक, कटरा कोतवाली क्षेत्र के ओम नगर कॉलोनी में रहने वाले धनी मौर्य का पत्नी सुमित्रा उर्फ सुमन से सोमवार के दोपहर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि पति गुस्से ने पत्नी की चाकू से सीने और गले पर तबातोड़ वार कर हत्या कर दिया. पत्नी की चीख सुनकर मोहल्ले के लोग पहुंचे तो पति मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों इसकी सूचना ने पुलिस को दी.

पुलिस मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही थी. इसी बीच पता चला कि पति ने देहात कोतवाली क्षेत्र के लंका पहाड़ी के पास रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. धनी मौर्या और सुमन की शादी 7 साल पहले हुई थी. कटरा कोतवाल वैद्यनाथ सिंह ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही विधिक कार्रवाई की जा रही है. हत्या और आत्महत्या का सही कारण पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

मौके पर पहुंची पुलिस.
मौके पर पहुंची पुलिस. (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों के मुताबिक धनी मौर्या एक होटल में चाइनीज बनाता था. धनी तीन बजे घर पर किसी बात को लेकर पत्नी सुमन से विवाद हो गया. पत्नी की हत्या करने के बाद घर के बाहर आत्महत्या करने का प्रयास किया था.

इसे भी पढ़ें- इंजीनियर के हत्यारोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार; पुलिस ने दोनों को किया लंगड़ा, अस्पताल में भर्ती

TAGGED:

MIRZAPUR
MURDER IN MIRZAPUR
HUSBAND MURDERED WIFE MIRZAPUR
SUICIDE IN MIRZAPUR
MIRZAPUR NEWS

