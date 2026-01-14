ETV Bharat / state

उन्नाव में पत्नी की हत्या के बाद पति ने किया सुसाइड; सुबह दोनों में हुआ था विवाद, मां बोली- अब सब कुछ चला गया

बांगरमऊ कोतवाल अखिलेश चंद्र पांडे ने बताया कि पति-पत्नी के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

संजय और वंदना (फाइल फोटो)
संजय और वंदना (फाइल फोटो) (Photo credit: परिजन)
Published : January 14, 2026 at 3:31 PM IST

उन्नाव : बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में बुधवार को एक युवक ने पत्नी की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद युवक ने भी सुसाइड कर लिया. बताया जा रहा है कि सुबह दोनों के बीच किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ था. घटना के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.


पुलिस के मुताबिक, उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में गठित नौनिहालगंज मोहल्ले का निवासी संजय गुप्ता (42) ई-रिक्शा चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था. वह मां सियादुलारी (65), पत्नी वंदना (38) और दो छोटे बच्चे के साथ रहता था. मृतक की मां सियादुलारी ने बताया कि, पति-पत्नी के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था. मंगलवार शाम भी संजय और उसकी पत्नी के बीच विवाद हुआ था.

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस (Video credit: ETV Bharat)

परिजनों के मुताबिक, काफी समझाने के बाद झगड़ा शांत हुआ और सभी खाना खाकर सो गए. बुधवार सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था. इसी दौरान संजय के उठते ही पति-पत्नी के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया. सुबह भी बीच-बचाव कर दोनों को समझाकर शांत कराया गया.


करीब एक घंटे तक जब घर में कोई हलचल नहीं हुई तो लोगों को शक हुआ. उसने घर में देखा तो वंदना जमीन पर बेसुध पड़ी थी. परिजन जब घर के अंदर पहुंचे तो संजय वहां मौजूद नहीं था. तलाश करने पर पता चला की उसने आत्महत्या कर ली है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

मृतक की मां सियादुलारी ने बताया कि दोनों के झगड़ों से पूरा परिवार परेशान था. कई बार समझाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि सुबह जब वह घर से बाहर गई थीं, तब उन्हें इस अनहोनी का अंदाजा भी नहीं था. उन्होंने कहा कि अब सब कुछ चला गया.

बांगरमऊ कोतवाल अखिलेश चंद्र पांडे ने बताया कि पति-पत्नी के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.



