उन्नाव में पत्नी की हत्या के बाद पति ने किया सुसाइड; सुबह दोनों में हुआ था विवाद, मां बोली- अब सब कुछ चला गया

उन्नाव : बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में बुधवार को एक युवक ने पत्नी की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद युवक ने भी सुसाइड कर लिया. बताया जा रहा है कि सुबह दोनों के बीच किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ था. घटना के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस के मुताबिक, उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में गठित नौनिहालगंज मोहल्ले का निवासी संजय गुप्ता (42) ई-रिक्शा चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था. वह मां सियादुलारी (65), पत्नी वंदना (38) और दो छोटे बच्चे के साथ रहता था. मृतक की मां सियादुलारी ने बताया कि, पति-पत्नी के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था. मंगलवार शाम भी संजय और उसकी पत्नी के बीच विवाद हुआ था. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस (Video credit: ETV Bharat) परिजनों के मुताबिक, काफी समझाने के बाद झगड़ा शांत हुआ और सभी खाना खाकर सो गए. बुधवार सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था. इसी दौरान संजय के उठते ही पति-पत्नी के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया. सुबह भी बीच-बचाव कर दोनों को समझाकर शांत कराया गया.