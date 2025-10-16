ETV Bharat / state

उन्नाव में पत्नी की हत्या के बाद पति ने की खुदकुशी; गांव के बाहर आम के बाग में मिला शव, पुलिस कर रही थी तलाश

गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के लालता खेड़ा गांव का मामला, सीओ सिटी दीपक यादव ने दी जानकारी.

घटनास्थल पर मौजूद लोग, युवक की फाइल फोटो (इनसेट)
घटनास्थल पर मौजूद लोग, युवक की फाइल फोटो (इनसेट) (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 4:02 PM IST

|

Updated : October 16, 2025 at 4:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उन्नाव : जनपद के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के लालता खेड़ा गांव में सनसनीखेज वारदात सामने आई है. गांव में बुधवार को पत्नी की हत्या करने वाले पति ने गुरुवार को खुदकुशी कर ली. युवक का शव गांव के बाहर आम के बाग में मिला है. ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

छह लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा : सीओ सिटी दीपक यादव ने बताया कि लालता खेड़ा गांव निवासी राजेश (30) पर आरोप था कि बुधवार को किसी बात को लेकर उसने अपनी पत्नी सीमा (28) की हथौड़े से सिर पर वार कर हत्या कर दी थी. पत्नी के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने राजेश समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

घटना के बाद से फरार था आरोपी : पुलिस के मुताबिक, महिला के परिजनों ने पति राजेश, ससुर, सास, देवर और ननद को नामजद किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सास और ससुर को हिरासत में ले लिया था, जबकि आरोपी पति राजेश घटना के बाद से फरार था. पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी. इस बीच गुरुवार सुबह गांव के बाहरी इलाके में आम के बाग में ग्रामीणों ने एक शव देखा.

सुसाइड नोट नहीं मिला : सूचना पर पहुंची गंगाघाट कोतवाली पुलिस ने शव की पहचान राजेश के रूप में की. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा भरवाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है. मृतक के शव के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है.

पति-पत्नी में अक्सर होता था झगड़ा : पुलिस के मुताबिक, सीमा की मौत सिर में गंभीर चोट लगने से हुई थी. उन्होंने बताया कि जांच में पता चला है कि दहेज को लेकर पति-पत्नी में आए दिन झगड़ा होता था. घटना वाले दिन भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद राजेश ने गुस्से में आकर सीमा की हत्या कर दी थी. सीओ सिटी ने बताया कि मृतका के परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज किया गया था.



यह भी पढ़ें : करवा चौथ पर बुलंदशहर में बुजुर्ग दंपती ने की आत्महत्या; मिर्जापुर में मां ने मासूम बेटी के साथ दी जान, पुलिस जांच में जुटी

Last Updated : October 16, 2025 at 4:31 PM IST

TAGGED:

UNNAO NEWS
HUSBAND COMMITS SUICIDE
WIFE MURDERED IN UNNAO
UNNAO POLICE
UNNAO NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.