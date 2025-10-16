ETV Bharat / state

उन्नाव में पत्नी की हत्या के बाद पति ने की खुदकुशी; गांव के बाहर आम के बाग में मिला शव, पुलिस कर रही थी तलाश

उन्नाव : जनपद के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के लालता खेड़ा गांव में सनसनीखेज वारदात सामने आई है. गांव में बुधवार को पत्नी की हत्या करने वाले पति ने गुरुवार को खुदकुशी कर ली. युवक का शव गांव के बाहर आम के बाग में मिला है. ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

छह लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा : सीओ सिटी दीपक यादव ने बताया कि लालता खेड़ा गांव निवासी राजेश (30) पर आरोप था कि बुधवार को किसी बात को लेकर उसने अपनी पत्नी सीमा (28) की हथौड़े से सिर पर वार कर हत्या कर दी थी. पत्नी के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने राजेश समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

घटना के बाद से फरार था आरोपी : पुलिस के मुताबिक, महिला के परिजनों ने पति राजेश, ससुर, सास, देवर और ननद को नामजद किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सास और ससुर को हिरासत में ले लिया था, जबकि आरोपी पति राजेश घटना के बाद से फरार था. पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी. इस बीच गुरुवार सुबह गांव के बाहरी इलाके में आम के बाग में ग्रामीणों ने एक शव देखा.