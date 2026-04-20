'मेरी पत्नी को बुलाओ वरना कूद जाऊंगा', टावर पर चढ़ा शख्स तो मचा हड़कंप
समस्तीपुर में एक शख्स टावर पर चढ़ गया. जिस वजह से इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस भी मौके पर पहुंची. पढ़ें..
Published : April 20, 2026 at 4:51 PM IST
समस्तीपुर: पिछले कुछ दिनों से ऊंचे टावर पर चढ़ने की घटनाएं बढ़ गईं हैं. कभी प्रेमिका तो कभी पत्नी को बुलाने की जिद पर युवक हंगामा करता दिख रही है. एक बार फिर समस्तीपुर में ऐसी ही तस्वीर सामने आई है. जहां पत्नी रूठकर जब मायके चली गई तो पति टावर पर चढ़ गया और लोगों से उसे वापस बुलाने की जिद पर अड़ गया.
ये मामला जिले के कल्याणपुर थानाक्षेत्र के माधोपुर गांव का है. जहां वासुदेव पुर निवासी अजीत कुमार अपनी पत्नी को बुलाने की मांग के लिए ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया. काफी देर तक वहां अजीबोगरीब स्थिति बनी रही है. हालांकि काफी मान-मनौव्वल के बाद वह नीचे उतर गया.
क्या है मामला?: दरअसल, अजीत कुमार गुजरात के सूरत में काम करता था लेकिन किसी मामले में वह जेल चला गया. लंबे वक्त से जेल में बंद था. इसी साल फरवरी में जब वह गांव जेल से छूट कर आया तो किसी बात से नाराज होकर उसकी पत्नी मायके चली गई.
अजीत अपनी पत्नी को मनाने के लिए कई बार ससुराल गया लेकिन वह नहीं मानी. इसी बीच सोमवार के दोपहर वह पास के ही एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और अपनी जान देने की धमकी देने लगा. आसपास के लोग लगातार उससे नीचे उतरने की गुजारिश करता रहा लेकिन वह नहीं माना.
मान मनौव्वल के बाद उतरा नीचे: जब युवक नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ तो मोहल्ले के किसी शख्स ने डायल 112 टीम को इसकी सूचना दी. जिसके बाद मौके पर पंहुची पुलिस टीम ने काफी मान मनौव्वल के बाद उसे सुरक्षित टावर से नीचे उतरवाया और अपने साथ थाने ले गई. पुलिस ने ससुराल पक्ष को भी बुलाया है.
"मोबाइल टावर पर चढ़े युवक को पुलिस ने समझा-बुझाकर नीचे उतारा है. वैसे उसे पूछताछ के लिए थाना लाया गया है. वहीं उसके ससुराल पक्ष को भी बुलाया गया है."- संजय कुमार, सदर डीएसपी-2
प्रेमिका के लिए टावर पर चढ़ा था प्रेमी: इससे पहले 8 अप्रैल को भी मोरवा हलई थाना क्षेत्र के ररियाही पंचायत में एक युवक कारखाना चौक टावर के ऊपरी सिरे पर चढ़ गया. उस पर से कूदने की धमकी देने लगा. हैदराबाद में रहकर वह मजदूरी कर रहा था.
ये भी पढ़ें:
'मेरी प्रेमिका को बुलाओ वरना कूदकर जान दे दूंगा', टावर पर चढ़ा युवक
'ब्वॉयफ्रेंड को रिहा करो' बिहार में मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, प्रेमी को लेकर पहुंची पुलिस
शादी के लिए नहीं मानी प्रेमिका, युवक ने टावर से कूदकर दे दी जान
'मैं ससुराल नहीं जाऊंगी..', 180 फीट टावर पर चढ़ गयी महिला, पुलिस के छूटे पसीने