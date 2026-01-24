पत्नी और उसके प्रेमी को पति ने होटल में पकड़ा; जमकर मचा बवाल, प्रेमी को हुई जेल
मेरठ कैंट सीओ नवीना शुक्ला ने बताया कि पति की शिकायत पर शाहफेज नामक युवक को जेल भेजा गया.
मेरठ: सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मेरठ के होटल में रंगे हाथ पकड़ा. दोनों के बीच जमकर कहासुनी हुई. मारपीट तक की नौबत आ गई. पति ने पुलिस बुलाई और पत्नी के प्रेमी को जेल भेजा गया. सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तीन महीने पहले ही शादी हुई थी.
मेरठ कैंट सीओ नवीना शुक्ला ने बताया कि पति की शिकायत पर शाहफेज नामक युवक को हिरासत में लिया गया था, बाद में उसे जेल भेजा गया. उसने फर्जी आइडी से होटल में कमरा बुक किया था. वहां एक महिला के साथ पहुंचा था.
सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने शिकायत की थी कि शाहफेज उसकी पत्नी के साथ गलत नाम, पता देकर होटल में था. सीओ ने बताया इस मामले में इंजीनियर की पत्नी ने पुलिस को लिखित बयान दिया है कि वह बालिग है और स्वेच्छा से होटल आई थी. आरोपी शाहफेज को जेल भेजा गया है.
होटल में हुई मारपीट: पुलिस के मुताबिक, मेरठ के बेगमपुल क्षेत्र के नजदीक आबूलेन में स्थित एक होटल में शुक्रवार शाम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पत्नी को होटल में उसके प्रेमी के साथ पकड़ा था.
इसके बाद वहां आपस में कहासुनी शुरू हुई और मारपीट हो गई. पति ने पत्नी की बेवफाई को देखकर पुलिस को फोन किया. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया.
पति ने पत्नी के प्रेमी के खिलाफ जान से मारने की नीयत से हमला करने की शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसकी पत्नी और प्रेमी को हिरासत में ले लिया. बाद में पत्नी को लिखित बयान के आधार पर छोड़ा गया और उसके प्रेमी को जेल भेज दिया गया.
तीन महीने पहले हुई थी शादी: पीड़ित पति ने बताया कि उसकी शादी तीन महीने पहले हुई थी. उसकी पत्नी एक इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर है. उसकी और सेल्स मैनेजर शाहफेज की दोस्ती 6 साल से है. पति ने बताया कि उसे पत्नी पर शक था. इसलिए उसने अपने सिस्टम पर पत्नी की लोकेशन चेक की.
तब पता चला कि वह होटल में है. बात करने पर पत्नी ने अपनी लोकेशन दूसरी जगह बताई. इससे उसका शक और गहरा हो गया. वह तुरंत लोकेशन वाले होटल पहुंचा. जब होटल के कमरे का दरवाजा खुलवाया तब उसमें पत्नी और उसका प्रेमी शाहफेज दोनों मिले.
