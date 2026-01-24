ETV Bharat / state

पत्नी और उसके प्रेमी को पति ने होटल में पकड़ा; जमकर मचा बवाल, प्रेमी को हुई जेल

पत्नी और उसके प्रेमी को पति ने होटल में पकड़ा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मेरठ के होटल में रंगे हाथ पकड़ा. दोनों के बीच जमकर कहासुनी हुई. मारपीट तक की नौबत आ गई. पति ने पुलिस बुलाई और पत्नी के प्रेमी को जेल भेजा गया. सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तीन महीने पहले ही शादी हुई थी.

मेरठ कैंट सीओ नवीना शुक्ला ने बताया कि पति की शिकायत पर शाहफेज नामक युवक को हिरासत में लिया गया था, बाद में उसे जेल भेजा गया. उसने फर्जी आइडी से होटल में कमरा बुक किया था. वहां एक महिला के साथ पहुंचा था.

सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने शिकायत की थी कि शाहफेज उसकी पत्नी के साथ गलत नाम, पता देकर होटल में था. सीओ ने बताया इस मामले में इंजीनियर की पत्नी ने पुलिस को लिखित बयान दिया है कि वह बालिग है और स्वेच्छा से होटल आई थी. आरोपी शाहफेज को जेल भेजा गया है.

होटल में हुई मारपीट: पुलिस के मुताबिक, मेरठ के बेगमपुल क्षेत्र के नजदीक आबूलेन में स्थित एक होटल में शुक्रवार शाम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पत्नी को होटल में उसके प्रेमी के साथ पकड़ा था.

इसके बाद वहां आपस में कहासुनी शुरू हुई और मारपीट हो गई. पति ने पत्नी की बेवफाई को देखकर पुलिस को फोन किया. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया.