पत्नियों के बीच में फंसे पति का पंचायत ने कराया बंटवारा, संडे रहेगा आजादी का दिन, जानें पूरी कहानी

पत्नियों के बीच में फंसे पति का पुलिस ने पंचायत ने कराया बंटवारा. ( फोटो- आजमनगर पुलिस )

रामपुर: यूपी के रामपुर जिले से एक ऐसा अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. यहां पंचायत ने जमीन, मकान या दुकान का नहीं… बल्कि एक पति का बंटवारा कर दिया. जी हां, दो पत्नियों के बीच फंसे एक पति का पंचायतनामा इलाके में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है. मामला थाना अजीम नगर क्षेत्र के नागलिया आकिल गांव का है, जहां एक व्यक्ति की जिंदगी उस वक्त तमाशा बन गई, जब उसकी दो-दो पत्नियां आमने-सामने आ गईं. पहली पत्नी से उसकी अरेंज मैरिज हुई थी, जबकि दूसरी पत्नी से उसने लव मैरिज की थी. दोनों ही पत्नियां अपने-अपने हक की बात करते हुए पति को अपने साथ रखना चाहती थीं. इसी बात को लेकर आए दिन घर में झगड़े होते रहते थे. झगड़े इतने बढ़ गए कि पड़ोसियों के लिए यह रोज़ का मनोरंजन बन गया. आखिरकार परेशान होकर दोनों पत्नियां, पति के साथ थाना अजीम नगर पहुंच गईं और पुलिस के सामने अपनी-अपनी फरियाद रख दी.