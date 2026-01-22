ETV Bharat / state

पत्नियों के बीच में फंसे पति का पंचायत ने कराया बंटवारा, संडे रहेगा आजादी का दिन, जानें पूरी कहानी

पहली पत्नी अरेंज मैरिज हुई थी. दूसरी से उसने लव मैरिज की थी. दोनों ही पति को अपने साथ रखना चाहती थीं.

Pati Ka Bantwara
पत्नियों के बीच में फंसे पति का पुलिस ने पंचायत ने कराया बंटवारा. (फोटो- आजमनगर पुलिस)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 10:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुर: यूपी के रामपुर जिले से एक ऐसा अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. यहां पंचायत ने जमीन, मकान या दुकान का नहीं… बल्कि एक पति का बंटवारा कर दिया. जी हां, दो पत्नियों के बीच फंसे एक पति का पंचायतनामा इलाके में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है.

मामला थाना अजीम नगर क्षेत्र के नागलिया आकिल गांव का है, जहां एक व्यक्ति की जिंदगी उस वक्त तमाशा बन गई, जब उसकी दो-दो पत्नियां आमने-सामने आ गईं.

पहली पत्नी से उसकी अरेंज मैरिज हुई थी, जबकि दूसरी पत्नी से उसने लव मैरिज की थी. दोनों ही पत्नियां अपने-अपने हक की बात करते हुए पति को अपने साथ रखना चाहती थीं.

इसी बात को लेकर आए दिन घर में झगड़े होते रहते थे. झगड़े इतने बढ़ गए कि पड़ोसियों के लिए यह रोज़ का मनोरंजन बन गया. आखिरकार परेशान होकर दोनों पत्नियां, पति के साथ थाना अजीम नगर पहुंच गईं और पुलिस के सामने अपनी-अपनी फरियाद रख दी.

फरियाद सुनकर पुलिस भी कुछ देर के लिए हैरान रह गई. कोतवाल साहब के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया कि आखिर इस अनोखे विवाद का हल कैसे निकाला जाए. काफी सोच-विचार के बाद पुलिस ने इस मामले को गांव की पंचायत के हवाले कर दिया.

गांव में पंचायत बैठी, जिसमें पति, दोनों पत्नियां और उनके परिजन मौजूद रहे. लंबी चर्चा के बाद पंचायत ने जो फैसला सुनाया, वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था. पंचायत ने पति का हफ्तावार बंटवारा कर दिया.

फैसले के मुताबिक, पति सोमवार, मंगलवार और बुधवार एक पत्नी के साथ रहेगा, जबकि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार दूसरी पत्नी के साथ रहेगा. वहीं रविवार का दिन पति के लिए “आजादी दिवस” घोषित कर दिया गया, यानी वह जहां चाहे, जैसे चाहे रह सकता है.

इस फैसले को पंचायत ने लिखित रूप में दर्ज किया और पति व दोनों पत्नियों से हस्ताक्षर भी कराए गए. पंचायत का यह अनोखा फरमान अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. फिलहाल पंचायत के फैसले के बाद पति और दोनों पत्नियां अपने-अपने घर वापस लौट गए हैं.

ये भी पढ़ें - लखनऊ में रिश्तेदारों ने की छेड़खानी; पत्नी को मायके ले जाकर दिया तीन तलाक, पति समेत छह पर FIR

TAGGED:

PANCHAYAT GOT HUSBAND DIVIDED
VILLAGE COUNCIL
RAMPUR ME PATI KA BANTWARA
RAMPUR NEWS
PATI KA BANTWARA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.