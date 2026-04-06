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पति ने चप्पल में ट्रैकर लगाकर पत्नी को प्रेमी संग पकड़ा, थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा

फुलवारी शरीफ में 'GPS कांड' का अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. हर कोई इस आइडिया से हैरत में है. आगे पढ़ें पूरी खबर

HUSBAND CATCHES WIFE WITH LOVER
डिजाइन फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 6, 2026 at 1:49 PM IST

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पटना : इन दिनों लोग टेक्नोलॉजी का अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल करते दिखाई पड़ते हैं. बिहार की राजधानी पटना में गजब का मामला सामने आया है. इसे जानकर हर कोई हैरान है. लोग आपस में बात कर रहे हैं कि क्या दिमाग लगाया है?

चप्पल में GPS ट्रैकर लगाया : दरअसल, फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तकनीक का सहारा लिया. पत्नी पर शक होने के बाद पति ने कथित तौर पर उसके चप्पल में GPS ट्रैकर लगा दिया. उसी के जरिए लोकेशन ट्रैक करते हुए उसे उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया. घटना के बाद इलाके में काफी देर तक हंगामा होता रहा.

शक के आधार पर उठाया कदम : जानकारी के अनुसार, फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत एकता नगर निवासी युवक को अपनी पत्नी के व्यवहार पर पहले से ही संदेह था. पति को आशंका थी कि उसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है. इसी शक के आधार पर उसने बिना जानकारी दिए पत्नी के चप्पल में GPS डिवाइस लगा दिया, ताकि उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके.

लोकेशन ट्रैक कर घर पहुंचा पति : बताया जा रहा है कि शनिवार को जब पत्नी घर से बाहर गई, तो पति लगातार उसकी लोकेशन ट्रैक करता रहा. कुछ समय बाद लोकेशन एक संदिग्ध स्थान पर स्थिर हो गई. इसके बाद पति तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचा. जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने अपनी पत्नी को एक अन्य युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया.

मौके पर हंगामा, जुटी भीड़ : पत्नी और उसके कथित प्रेमी को साथ देख पति ने मौके पर ही हंगामा शुरू कर दिया. शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए. देखते ही देखते मामला तूल पकड़ने लगा और माहौल तनावपूर्ण हो गया. इसके बाद सभी को थाने लाया गया.

''सूचना मिलने पर फुलवारी शरीफ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को हिरासत में लेकर थाने ले आई. थाने में भी दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बहस और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा. जिससे स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण बनी रही.''- शाहनवाज आलम, थाना प्रभारी, फुलवारी शरीफ

Phulwari Shrif Police Station
फुलवारी शरीफ थाना (ETV Bharat)

बिना कार्रवाई के सुलझा मामला : हालांकि, बाद में पुलिस की पहल पर दोनों पक्षों को समझाया-बुझाया गया. फुलवारी शरीफ थाना प्रभारी शाहनवाज आलम ने बताया कि पति, पत्नी और कथित प्रेमी तीनों ने लिखित रूप से यह कहा कि वे इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं. इसके बाद पुलिस ने सभी को छोड़ दिया.

स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय : यह पूरा घटनाक्रम इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. तकनीक के जरिए रिश्तों में निगरानी और उसके बाद उत्पन्न विवाद ने सामाजिक और पारिवारिक पहलुओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस ने मामले को आपसी सहमति के आधार पर समाप्त कर दिया है.

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