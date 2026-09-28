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पत्नी नाराज हुई तो पति ने बेच दी भैंस, 80 हजार में बनवाया शौचालय

जहानाबाद में पति ने भैंस बेचकर बनवाया शौचालय ( ETV Bharat )

जहानाबाद: किसी पुरुष के लिए उसके परिवार की मान-मर्यादा और सम्मान कितनी कीमती होती है, इसकी बानगी देखने को मिली बिहार के जहानाबाद स्थित बेनीपुर गांव में. यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और परिवार की महिलाओं की इज्जत का मान रखने के लिए जीविकोर्पाजन की साधन भैंस को तक बेच दिया.