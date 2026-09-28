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पत्नी नाराज हुई तो पति ने बेच दी भैंस, 80 हजार में बनवाया शौचालय

परिवार की महिलाओं के बारे में और पत्नी की नाराजगी को तरजीह देते हुए जहानाबाद में पति ने भैंस बेचकर बनवाया शौचालय.

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जहानाबाद में पति ने भैंस बेचकर बनवाया शौचालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 28, 2026 at 8:43 PM IST

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जहानाबाद: किसी पुरुष के लिए उसके परिवार की मान-मर्यादा और सम्मान कितनी कीमती होती है, इसकी बानगी देखने को मिली बिहार के जहानाबाद स्थित बेनीपुर गांव में. यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और परिवार की महिलाओं की इज्जत का मान रखने के लिए जीविकोर्पाजन की साधन भैंस को तक बेच दिया.

शौचालय नहीं होने से पत्नी थीं नाराज

दरअसल हुआ ये कि बेनीपुर गांव निवासी कारण रंजन केवट के घर में शौचालय का निर्माण नहीं हो पा रहा था. इस कारण परिवार के लोगों को खुले मे शौच के लिए जाना पड़ता था. इस दौरान महिलाओं को काफी परेशानी व असुविधाओं का सामना करना पड़ता था. इस कारण रंजन की पत्नी उनसे नाराज थीं

भैंस को बेचने का फैसला

वहीं परिवार आर्थिक रुप से इतना सशक्त नहीं था कि तुरंत शौचालय बनवाया जा सके. इन परिस्थितियों में परिवार की महिलाओं के बारे में और पत्नी की नाराजगी को तरजीह देते हुए रंजन केवट ने अपने परिवार की आय के एकमात्र साधन भैंस को बेचने का फैसला किया.

घर में बनावाया पक्का शौचालय

इसके बाद भैंस बेचकर उन्हें मिले पैसों से रंजन ने करीब 80 हजार रुपयों की लागत से घर में पक्का शौचालय बनावाया. इस एक फैसले से पत्नी की नाराजगी भी दूर हो गई और परिवार को खुले में शौच की परेशानी से छुटकारा मिला. गांव वाले रंजन के इस कदम की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

दोनों बच्चों से मांगी मदद

रंजन केवट बताते हैं कि परिवार पहले खुले में शौच के लिए जाता था. बारिश की वजह से खेत खलिहान सब डूब गए जिससे काफी परेशानी होने लगी. तब हमने अपने दोनों बच्चों से शौचालय बनवाने के लिए मदद मांगी, वो दोनों बाहर नौकरी करते हैं.

शौचालय बनाने में 80-90 हजार रुपये खर्च

रंजन आगे बताते हैं कि बच्चों ने पैसा भेजा जिससे शौचालय निर्माण शुरू कराया, पर बीच में पैसे कम पड़ने लगे. इस कारण फिर पैसों के लिए भैंस को बेचना पड़ा. उनके मुताबिक शौचालय बनाने में 80-90 हजार रुपये खर्च हो गए हैं.

"परिवार पहले खुले में शौच के लिए जाता था. बारिश की वजह से खेत खलिहान सब डूब गए जिससे काफी परेशानी होने लगी. तब हमने अपने दोनों बच्चों से शौचालय बनवाने के लिए मदद मांगी.बच्चों ने पैसा भेजा,पर बीच में पैसे कम पड़ने लगे. इस कारण फिर पैसों के लिए भैंस को बेचना पड़ा."- रंजन केवट

गांव वालों ने उड़ाया मजाक

वहीं पति रंजन केवट के इस कदम पर पत्नी मालती देवी बताती हैं कि भैंस बेचने को लेकर गांव के लोग मजाक उड़ाने लगे थे. कहते थे कि मेरे पति पागल हो गए हैं. पर हमें घर में शौचालय की जरूरत थी इसलिए हमने इसका निर्माण कराया.

"भैंस बेचने को लेकर गांव के लोग मजाक उड़ाने लगे थे. कहते थे कि मेरे पति पागल हो गए हैं. पर हमें घर में शौचालय की जरूरत थी इसलिए हमने इसका निर्माण कराया."- मालती देवी, पत्नी

सरकारी दावों पर सवाल

भले ही सरकार स्वच्छता अभियान को लेकर अपनी पीठ थपथपाती हो. इज्जत घर बनाने के दावे करती हो, लेकिन बेनीपुर गांव में रंजन केवट की ये कहानी उन दावों पर सवाल खड़े कर रही है. गांव के लोगों का कहना है कि गांव में कई घर आज भी ऐसे हैं जहां शौचालय नहीं है और लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं.

₹12,000 की प्रोत्साहन राशि

गौरतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और बिहार सरकार के लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत, घर में टॉयलेट बनवाने पर आपको ₹12,000 की मदद दी जाती है. यह योजना सिर्फ़ बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में साफ़-सफ़ाई को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में लागू की गई है.

सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर

इस स्कीम की खास बात यह है कि सरकार की तरफ़ से दी जाने वाली ₹12,000 की रकम सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और कोई भी परेशानी नहीं होती. अगर आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप घर बैठे आराम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. आपको ऑफिशियल स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पोर्टल पर जाना होगा. इसके अलावा अगर आप ऑफ़लाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपने ब्लॉक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ऑफिस में फ़ॉर्म जमा कर सकते हैं.



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