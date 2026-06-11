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कोटा में रिश्तों का कत्ल, सोई हुई पत्नी पर हमला, मौके पर ही मौत, जानिए पूरा मामला

दंपती के बीच कुछ दिन से विवाद चल रहा था. घटना के दिन भी दोंनों में झगड़ा हुआ था.

Husband kills wife
पुलिस कार्रवाई के दौरान मौजूद मृतका के परिजन (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 11, 2026 at 1:27 PM IST

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कोटा: जिले के सुल्तानपुर थाना इलाके में रिश्तों के कत्ल का मामला सामने आया है. इसमें एक पति ने सोई हुई पत्नी पर ही गंडासे से हमला कर दिया. उसकी मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. साथ ही मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है. मौके पर एफएसएल, एमओबी और डॉग स्क्वायड बुलाए गए थे. साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं. घटना के बाद पति मौके से फरार हो गया है. पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है.

इटावा के पुलिस उप अधीक्षक ओमप्रकाश सरावग ने बताया कि घटना सुबह 4 बजे की है. पुलिस को ग्रामीणों के जरिए सूचना मिली थी. मौके पर जाकर देखा था, तब महिला का घर पर शव पड़ा हुआ था, उसका पति फरार था. उन्होंने बताया कि मृतका मूल रूप से केलवाड़ा इलाके के कुसारा गांव निवासी द्वारिका बाई सहरिया (35) है, वह बीते 4 सालों से अपने पति रामभरोस के साथ ही सारोला में खेत मजदूरी के रूप में काम करती थी.

इटावा के पुलिस उप अधीक्षक ओमप्रकाश सरावग (v)

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वर्तमान में उसकी छोटी बहन भी उसके साथ ही रह रही थी और घटनाक्रम के दौरान वह बाहर सो रही थी. उसकी छोटी बहन ने दोनों में झगड़ा होते हुए देखा था और इसके बाद द्वारिका बाई नीचे गिर गई थी. छोटी बहन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह अचेत अवस्था में ही थी. ऐसे में आसपास के ग्रामीणों को बुलाकर लेकर आई थी. जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली थी. इस मामले में जब पुलिस मौके पर पहुंची और अनुसंधान शुरू किया है.

थानाधिकारी दौलत साहू ने बताया कि पुलिस तत्काल द्वारिका बाई को सुल्तानपुर अस्पताल ले गई थी, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. उसके शव को अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया है. अन्य परिजन भी आ गए हैं. जिनकी तहरीर पर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. साथ ही पति के खिलाफ हत्या का प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया है. इस पूरे मामले में अभी हत्या के कारण सामने नहीं आए हैं. यह जरूर सामने आया है कि दोनों के बीच में कुछ समय से विवाद हो रहा था. यह विवाद आज सुबह 4 बजे भी हुआ था. इसके बाद ही रामभरोस ने द्वारिका पर हमला किया था. डीएसपी ओमप्रकाश ने बताया कि इस पूरे मामले में फरार रामभरोस को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है.

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