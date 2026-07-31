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दिल्ली के जगतपुरी में महिला की गर्दन में कैंची घोंपकर निर्मम हत्या, घटना के बाद से पति फरार

दिल्ली के गगन विहार इलाके में पति कमल ने अपनी 51 वर्षीय पत्नी की धारदार कैंची से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी.

Wife Brutally Murdered
गला काटकर पत्नी की निर्मम हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 31, 2026 at 5:27 PM IST

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नई दिल्‍ली: दिल्ली के गगन विहार इलाके से एक दिल दहला देने वाली और सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां पति कमल ने अपनी 51 वर्षीय पत्नी की धारदार कैंची से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया. जगतपुरी थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है. फरार पति कमल की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है.

शाहदरा के DCP आर.पी. मीणा ने बताया कि जगतपुरी थाना क्षेत्र में रात लगभग 9 बजे एक PCR कॉल मिली थी, जिसमें महिला के घायल होने की सूचना थी. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, तो महिला खून से लथपथ मिली. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पति फिलहाल फरार है और मामले की गहराई से तफ्तीश की जा रही है. दिल्ली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

आर.पी. मीणा, DCP शाहदरा (ETV Bharat)

परिजनों के मुताबिक, आरोपी के पिता ठाकुर अजब सिंह का राजनीतिक प्रभाव रहा है. उन पर अपनी पहली पत्नी की हत्या का भी पुराना गंभीर आरोप है, जिसे उन्होंने अपने प्रभाव से दबा दिया था. आरोप है कि अजब सिंह ही अपने बेटे कमल को उकसाता था कि तू मार डाल, जैसे पहले संभाल लिया था वैसे अब भी संभाल लेंगे. लगभग 10-12 साल पहले भी इस परिवार पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें तत्कालीन DCP ने ससुर, सास, जेठ और देवर सोनू को सख्त हिदायत दी थी.

पड़ोसियों का कहना है कि घर के अंदर से चीखने-चिल्लाने की तेज आवाजें आ रही थीं. लेकिन ससुराल पक्ष अब अनजान बनने का नाटक कर रहा है, जो उनकी संलिप्तता की तरफ साफ इशारा करता है.

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