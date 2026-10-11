हरदोई में पति ने की पत्नी की हत्या, गिरफ्तार; अवैध संबंध की वजह से उठाया खौफनाक कदम
घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली शहर पुलिस और आला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 2:51 PM IST
हरदोई: शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के घमोइआ गांव में पति ने पत्नी की हत्या कर दी है. अवैध संबंध के शक में गुस्साए पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला करके मौत के घाट उतार दिया. शव को खेत में फेंककर फरार पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना रविवार सुबह की है. सांडी रोड स्थित घुमईया पुल के निकट आरोपी लल्ला सिंह पुत्र स्वर्गीय जगरुप सिंह निवासी घुमईया, थाना कोतवाली नगर, हरदोई ने अपनी पत्नी दुर्गा (23) की हत्या कर दी है. दुर्गा पुत्री गुड्डू, निवासी नगरा, थाना सवायजपुर की मूल निवासी थी.
दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच अवैध संबंध के शक को लेकर आए दिन पारिवारिक कलह होती रहती थी. रविवार को विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि गुस्साए पति लल्ला ने आपा खो दिया और कुल्हाड़ी से वार कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. मृतका दुर्गा और लल्ला की शादी करीब 5 वर्ष पूर्व हुई थी.
घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली शहर पुलिस और आला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया. पुलिस इस बात की भी गहराई से जांच कर रही है कि पारिवारिक कलह की असली जड़ क्या थी और इस खूनी वारदात में कोई अन्य तो शामिल नहीं था.
अपर पुलिस अधीक्षक सुबोध गौतम ने बताया कि कोतवाली शहर क्षेत्र के घमोइआ गांव के पास अवैध संबंधों के शक के चलते पति द्वारा पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या किए जाने की सूचना मिली थी.
पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
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