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हरदोई में पति ने की पत्नी की हत्या, गिरफ्तार; अवैध संबंध की वजह से उठाया खौफनाक कदम

हरदोई में पति ने की पत्नी की हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हरदोई: शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के घमोइआ गांव में पति ने पत्नी की हत्या कर दी है. अवैध संबंध के शक में गुस्साए पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला करके मौत के घाट उतार दिया. शव को खेत में फेंककर फरार पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना रविवार सुबह की है. सांडी रोड स्थित घुमईया पुल के निकट आरोपी लल्ला सिंह पुत्र स्वर्गीय जगरुप सिंह निवासी घुमईया, थाना कोतवाली नगर, हरदोई ने अपनी पत्नी दुर्गा (23) की हत्या कर दी है. दुर्गा पुत्री गुड्डू, निवासी नगरा, थाना सवायजपुर की मूल निवासी थी.