महोबा में पति की बेरहमी, पत्नी को पीटकर मार डाला, आरोपी फरार
आरोपी की तलाश में लगी पुलिस, परिजनों ने कहा-शराब का आदी है पति
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 8:23 PM IST
महोबा: जिले के श्रीनगर इलाके में पति ने पत्नी की सिलबट्टे से कूचकर बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. आरोप है कि पति शराब का आदी है, इसी के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया.
मामला भंडरा गांव का है. पुलिस के मुताबिक, यहां के राम सिंह राजपूत ने बीती शाम शराब के नशे में अपनी 36 वर्षीय पत्नी पवन के साथ विवाद के बाद पहले मारपीट की और फिर सिलबट्टे से कूचकर उसकी हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया. सुबह जब पड़ोसियों ने महिला का शव घर में पड़ा देखा तो हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा. बताया जा रहा है कि मृतका की शादी करीब 14 साल पहले हुई थी. परिजनों के मुताबिक, आरोपी शराब का आदी था और आए दिन पत्नी के साथ मारपीट करता था. कुछ दिन पहले ही महिला ने प्रताड़ना से परेशान होकर मायके में शिकायत की थी, जिसके बाद परिजन उसे अपने साथ ले गए थे. हालांकि, बाद में समझौते के बाद उसे वापस ससुराल भेज दिया गया था.
बताते हैं कि घटना के समय मृतका का छोटा बेटा भी घर में मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद आरोपी का दिल नहीं पसीजा. मां की मौत के बाद 11 वर्षीय बेटे पीयूष, 9 वर्षीय बेटी परी और 7 वर्षीय बेटे आयुष का रो-रोकर बुरा हाल है. इस मामले में पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
सीओ चरखारी दीपक दुबे ने बताया कि भंडरा गांव में एक व्यक्ति द्वारा पत्नी के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें आई चोटों से महिला की मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है.
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