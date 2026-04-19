बिहार में पत्नी की पीट-पीटकर हत्या, 15 दिन पहले जेल से छूटकर आया था पति
नालंदा में एक पति ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी की पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी. 7 महीने जेल में रहने के बाद आया था पति.
Published : April 19, 2026 at 2:57 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा जिले में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. आरोपी पति मात्र 15 दिन पहले ही नाबालिग से छेड़खानी के मामले में जेल से बेल पर छूटकर घर लौटा था. घटना को छिपाने के लिए उसने पड़ोसियों में सीढ़ी से गिरने की अफवाह फैला दी.
पत्नी की निर्मम हत्या: यह घटना नूरसराय थाना क्षेत्र के परासी गांव की है. मृतका की पहचान 30 वर्षीय राखी कुमारी के रूप में हुई है, जो मनीष कुमार उर्फ सूरजभान की पत्नी थी. राखी के पिता उपेंद्र सिंह ने बताया कि साल 2020 में उनकी बेटी की शादी हुई थी. दंपति के चार साढ़े साल की बेटी और ढाई साल का बेटा है.
"दामाद मायके वाले से अक्सर रुपए की मांग क्या करता था, रुपये नहीं देने पर बेटी के साथ मारपीट और प्रताड़ित किया करता था. शनिवार की देर रात पड़ोसियों ने फोन कर जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची की दामाद ने बेरहमी से पिटाई की है."-उपेंद्र सिंह, मृतका के पिता
जेल से छूटने के बाद फिर शुरू हुई मारपीट: राखी के पिता के अनुसार, दामाद मायके वालों से अक्सर पैसे की मांग करता था. पैसे न देने पर वह बेटी को मारपीट और प्रताड़ित करता था. आरोपी पति 7 महीने जेल में रहने के बाद मात्र 15 दिन पहले नाबालिग से छेड़खानी के मामले में बेल पर छूटकर घर आया था. इसके बावजूद उसकी हिंसक प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आया.
शनिवार रात की पिटाई: शनिवार देर रात पड़ोसियों ने फोन पर परिवार को सूचना दी कि दामाद ने राखी के साथ बेरहमी से मारपीट की है और उसकी हालत गंभीर है. परिवार के सदस्य तुरंत सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक राखी की मौत हो चुकी थी। पूरे शरीर पर जख्मों के निशान थे, जो बेरहमी से पिटाई की पुष्टि करते हैं.
पुलिस ने शुरू की छापेमारी: नूरसराय थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि महिला को पीट-पीटकर हत्या की गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए बिहार शरीफ के मॉडल अस्पताल भेजा. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. आरोपी पति मनीष कुमार उर्फ सूरजभान की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है.
"महिला पीट पीटकर हत्या की गई है. घटना की सूचना पाकर पुलिस शव को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉडल अस्पताल बिहार शरीफ भेजकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौप दिया और आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है."-अरविंद कुमार, नूरसराय थानाध्यक्ष
दो बच्चों के सिर से उठा मां का साया: राखी की मौत से पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है. दो छोटे बच्चों के साथ परिवार अब असहाय स्थिति में है. मृतका के पिता ने पुलिस से जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है ताकि न्याय मिल सके.
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