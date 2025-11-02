ETV Bharat / state

बीजेपी नेता ने पत्नी की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या की, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

इसी दौरान गुस्से में आकर मोइनउद्दीन ने पत्नी को कमरे में बंद कर लोहे की रॉड से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी अपने दो वर्षीय बच्चे को कमरे में बंद कर फरार हो गया.

दो साल के बच्चे को कमरे में बंद कर फरार हुआ: कमहरिया निवासी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष और कोटेदार मोइनुद्दीन पुत्र फकरुद्दीन का अपनी पत्नी रोशनी उर्फ बेबी (32 वर्ष) से लंबे समय से विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि शनिवार और रविवार की रात करीब 3 बजे दोनों के बीच कहासुनी हुई.

हमीरपुर: कोतवाली मौदहा क्षेत्र के कमहरिया गांव में पति ने पत्नी की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने महिला शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

तीन साल पहले हुई थी लव मैरिज: वारदात की सूचना मिलने कोतवाल अनूप कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा. रोशनी उर्फ बेबी ने मोइनुद्दीन के साथ लव मैरिज तीन वर्ष पहले की थी. उसका मायका मौदहा कस्बे के हैदरगंज मोहल्ले में बताया गया है.

पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी की हत्या: अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पति ने पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी की हत्या की है. फील्ड यूनिट की टीम मौके से साक्ष्य जुटा रही है. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

आरोपी का आपराधिक इतिहास भी है: ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी मोइनुद्दीन करीब दस साल पहले गांव के ही एक युवक की हत्या के मामले में अपने भाई के साथ जेल जा चुका है. जमानत पर छूटने के बाद उसने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा में सक्रियता दिखाई. कुछ समय के लिए मंडल अध्यक्ष भी रहा. अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने कहा कि बताया जा रहा है कि आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है. पुलिस उससे जुड़े अन्य मामलों की भी जांच शुरू कर दी है.

