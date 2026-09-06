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कानपुर देहात: दो महीने पहले ही की लव मैरिज, फिर रॉड से पीटकर मार डाला

सिद्धार्थनगर में भूमि विवाद में चली गोली, एक की मौत

कानपुर देहात में पत्नी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार
कानपुर देहात में पत्नी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 8:01 PM IST

3 Min Read
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कानपुर देहात: जिले के अकबरपुर क्षेत्र में एक युवक ने अपनी पत्नी की राड से पीटकर हत्या कर दी. इसके बाद खुद ही डायल 112 पर पत्नी की हत्या की सूचना दे दी. पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया. युवक से पूछताछ के बाद विवाद का कारण सामने आएगा. वहीं, हत्या की दूसरी घटना में सिद्धार्थनगर में भूमि विवाद में चली गोली से एक व्यक्ति की मौत हो गई.

घटना अकबरपुर कोतवाली के आरटीओ कार्यालय के पास की है. पुलिस के मुताबिक, गजेंद्र (30) ने सपना (28) से दो महीने पहले लव मैरिज की थी. सपना पहले मुस्लिम थी. शादी के बाद उसने हिंदू धर्म अपना लिया था. रविवार को सपना किसी से फोन पर बात कर रही थी. तभी अचानक गजेंद्र आ गया. बताया जाता है कि उसने फोन देखने के लिए मांगा तो सपना ने मना कर दिया. जिसके बाद दोनों में विवाद होने लगा. गुस्से में गजेंद्र ने लोहे के रॉड से सपना पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पता चला है कि सपना की यह तीसरी शादी थी. दोनों मजदूरी करते थे. अकबरपुर कोतवाली हरमीत सिंह ने बताया कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. जिसमें पति ने रॉड से हमला कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. साथ ही मौके से पति गजेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

सिद्धार्थनगर: भूमि विवाद में चली गोली, एक की मौत

जिले के सदर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर खुर्द में रविवार को जमीन विवाद में गोली चलग गई. जिसमें राम शंकर रस्तोगी (40) की अस्पताल ले जाने के बाद मृत्यु हो गई. वहीं उसकी बहन सरोज घायल है.

इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ने बताया कि रमाशंकर रस्तोगी और अतुल दुबे के मकान के बीच में सीसी रोड का निर्माण चल रहा था. नाली पर स्लैब पड़ रहा था. जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया. दूसरे पक्ष ने लाइसेंसी बंदूक से रामशंकर को गोली मार दी. कुछ संदिग्ध हैं, जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया जाएगा.

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