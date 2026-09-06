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कानपुर देहात: दो महीने पहले ही की लव मैरिज, फिर रॉड से पीटकर मार डाला

कानपुर देहात: जिले के अकबरपुर क्षेत्र में एक युवक ने अपनी पत्नी की राड से पीटकर हत्या कर दी. इसके बाद खुद ही डायल 112 पर पत्नी की हत्या की सूचना दे दी. पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया. युवक से पूछताछ के बाद विवाद का कारण सामने आएगा. वहीं, हत्या की दूसरी घटना में सिद्धार्थनगर में भूमि विवाद में चली गोली से एक व्यक्ति की मौत हो गई.

घटना अकबरपुर कोतवाली के आरटीओ कार्यालय के पास की है. पुलिस के मुताबिक, गजेंद्र (30) ने सपना (28) से दो महीने पहले लव मैरिज की थी. सपना पहले मुस्लिम थी. शादी के बाद उसने हिंदू धर्म अपना लिया था. रविवार को सपना किसी से फोन पर बात कर रही थी. तभी अचानक गजेंद्र आ गया. बताया जाता है कि उसने फोन देखने के लिए मांगा तो सपना ने मना कर दिया. जिसके बाद दोनों में विवाद होने लगा. गुस्से में गजेंद्र ने लोहे के रॉड से सपना पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पता चला है कि सपना की यह तीसरी शादी थी. दोनों मजदूरी करते थे. अकबरपुर कोतवाली हरमीत सिंह ने बताया कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. जिसमें पति ने रॉड से हमला कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. साथ ही मौके से पति गजेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.



सिद्धार्थनगर: भूमि विवाद में चली गोली, एक की मौत