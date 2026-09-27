ETV Bharat / state

पति ने पत्नी को पुल से नीचे धकेला, टापू पर पूरी रात जिंदगी के लिए जूझती रही पत्नी

रांची में एक पति ही पत्नी की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा. पति ने पत्नी को पुल से नीचे धकेल दिया. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार

Husband attempted to kill wife
टापू पर फंसी महिला. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2026 at 7:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र में रविवार को एक सनकी पति ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी. आरोप है कि मृत्युंजय महतो नामक शख्स ने अपनी पत्नी लखिमनी कुमारी को जान से मारने की नीयत से पुल से नीचे धकेल दिया, लेकिन लखिमनी कुमारी की किस्मत अच्छी थी कि ग्रामीणों ने उसे टापू पर देख लिया और उसकी जान बचा ली.

महिला के द्वारा पुलिस से की गई शिकायत के अनुसार, शनिवार की रात बहाने से पति मृत्युंजय महतो ने अपनी पत्नी लखिमनी कुमारी को नदी के किनारे ले गया. जान से मारने की नीयत से उसने लखिमनी को पुल से नीचे धकेल दिया. पुल से नीचे गिरने के बाद लखिमनी पानी के तेज बहाव में बहते हुए एक टापू पर जा फंसी. रात का अंधेरा और चारों ओर पानी होने के कारण वह रात के वक्त वहां से निकल नहीं सकी. पूरी रात वह ठंड में कांपते हुए मदद का इंतजार करती रही.

टापू पर फंसी महिला का रेस्क्यू करते ग्रामीण. (वीडियो-ईटीवी भारत)

रातभर टापू पर फंसी रही महिला

पानी में गिरने के बाद लखिमनी किसी तरह खुद को संभालते हुए पानी के बीच बने टापू तक पहुंची. इसके बाद वह वहीं फंस गई. रातभर ठंड और पानी के बीच वह मदद की आस में पड़ी रही. लगातार ठंड लगने से उसकी हालत बिगड़ती चली गई. रविवार सुबह तक वह बेहोश हो चुकी थी.

सुबह ग्रामीणों की पड़ी नजर

सुबह ग्रामीणों की नजर टापू पर पड़ी महिला पर गई. ग्रामीणों ने जब करीब जाकर देखा तो लखिमनी बेहोशी की हालत में थी. इसके बाद तत्काल उसे वहां से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया गया. काफी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित टापू से बाहर निकाला गया.

Husband attempted to kill wife
टापू पर फंसी महिला. (फोटो-ईटीवी भारत)

पति के खिलाफ थाने में शिकायत

घटना के बाद लखिमनी कुमारी ने पति मृत्युंजय महतो के खिलाफ अनगड़ा थाने में लिखित आवेदन दिया है. महिला ने अपने आवेदन में पति पर उसे पुल से नीचे धकेलने का आरोप लगाया है. पुलिस अब महिला के आरोपों की जांच कर रही है. इस संबंध में अनगड़ा थाना प्रभारी गौतम रजवार ने बताया कि महिला की ओर से आवेदन दिया गया है. आवेदन के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें-

रामगढ़ में हत्याः पिता ने बेटी से कहा- मम्मी बाहर घूमने गयी है, और फिर...

Murder In Pakur: पति ने गुस्से में उठाया खौफनाक कदम, स्क्रू ड्राइवर घोंप कर पत्नी को मार डाला

Murder In Ranchi: पति बना हैवान, पत्नी को कुएं में डुबो-डुबोकर मार डाला

TAGGED:

HUSBAND ATTEMPTED TO KILL WIFE
WOMAN PUSHED OFF BRIDGE IN RANCHI
अनगड़ा थाना
पति ने पत्नी को पुल से नीचे धकेला
ATTEMPTED MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.