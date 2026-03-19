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कानपुर में पत्नी के प्रेमी पर एसिड अटैक; भीड़ ने पीटा, गिरफ्तार

पुलिस मामले की जांच में जुटी, चप्पल के कारखाने में काम करता है पीड़ित.

पत्नी के प्रेमी पर किया एसिड अटैक
सत्यजीत गुप्ता, डीसीपी पूर्वी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 10:39 AM IST

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Updated : March 19, 2026 at 10:51 AM IST

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कानपुर: फीलखाना थाना क्षेत्र में बुधवार शाम पत्नी से अवैध संबंधों के शक में एक युवक ने एक व्यक्ति पर एसिड से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे एसिड फेंके जाने से गंभीर रूप से झुलसे पीड़ित को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. वारदात के बाद भाग रहे आरोपी को मौके पर मौजूद भीड़ ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पीड़ित की पहचान शाहिद (38) के रूप में हुई है, जो पटकापुर में चप्पल कारखाने में काम करता है. बुधवार शाम करीब 4 बजे जब शाहिद अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी जाजमऊ निवासी आरोपी गुलफाम वहां पहुंचा और झगड़ा करने लगा और देखते ही देखते गुलफाम ने शाहिद के चेहरे पर एसिड फेंक दिया. अटैक के बाद जब आरोपी गुलफाम ने मौके से भागने की कोशिश की, तो स्थानीय लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और पिटाई कर दी.

सूचना मिलते ही डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता और फीलखाना थाना पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया. पुलिस ने घायल शाहिद को तुरंत उर्सला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है. अस्पताल में भर्ती शाहिद ने बताया कि गुलफाम उसे पिछले कई महीनों से निशाना बना रहा था.

आरोपी को शक था कि शाहिद के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध हैं. शाहिद का कहना है कि गुलफाम का अपनी पत्नी के साथ पहले से ही विवाद चल रहा था. करीब चार महीने पहले जब शाहिद ने जाजमऊ इलाके में एक मकान किराए पर लिया, तो गुलफाम का शक हो गया कि उसके पत्नी से मेरे संबंध हैं.

इस वजह से आरोपी ने इस वारदात को अंजाम देने की साजिश रची. डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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Last Updated : March 19, 2026 at 10:51 AM IST

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