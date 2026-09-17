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बेटी के जन्म के बाद बौखलाया पति, हॉस्पिटल में पत्नी के चहरे पर धारदार हथियार से किया अटैक

बुधवार को नेहा ने सिजेरियन डिलीवरी से जुड़वा बच्चों को जन्म दिया. उम्मीद थी की घर में दोगुनी ख़ुशी होगी, लेकिन उसके हुआ इसके उलट. डिलीवरी के बाद पूजा वार्ड में भर्ती थी, उसका पति उदयभान अस्पताल पहुंचा. दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई.

असल में ग्वालियर के मामा का बाजार की रहने वाली नेहा(बदला हुआ नाम) की शादी डेढ़ साल पहले शहर के ही हजीरा क्षेत्र के उदयभान से हुई थी. शादी के बाद नेहा गर्भवती हुई और चार दिन पहले सुसरालियों द्वारा उसे डिलीवरी के लिए कमलाराजा अस्पताल में भर्ती कराया गया.

ग्वालियर: ग्वालियर के कमलाराजा अस्पताल में एक शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां जुड़वा बच्चों में बेटी को जन्म देने के बाद एक पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. महिला के चेहरे पर गंभीर चोट आई है. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पति पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

धारदार हथियार से किए पत्नी के चहरे पर वार

उदयभान पर आरोप है कि विवाद बढ़ने पर उसने जेब से धारदार हथियार निकालकर नेहा के चेहरे पर हमला कर दिया जिससे वह लहूलुहान हो गई. अस्पताल में अचानक हुई इस घटना से अफ़रातफ़री मच गई. वार्ड में मौजूद स्टाफ और परिजनों ने आरोपी को पकड़ लिया और घायल महिला को संभाला. शुरू में परिजनों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया था लेकिन, बाद में महिला के पिता शिव सिंह सेंगर ने थाने में घटना की लिखित शिकायत दी.

जुड़वा बच्चों में बेटी होने पर विवाद और हमले का आरोप

महिला के पिता शिव सिंह सेंगर ने बताया, "शिकायत में आरोप लगाया है कि दामाद और उसकी मां जुड़वा बच्चों में एक बेटी होने से नाराज थे. इसी बात को लेकर वह बेटी से विवाद कर रहा था. पूजा ने हाथ धोने के लिए पति से साबुन मांगा तभी उसने गाली-गलौज शुरू कर दी और हमला कर दिया. सूचना मिलने पर कंपू थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और जानकारी जुटाई."

विवाह पूर्व जाति छपाने को लेकर चल रहा है आपसी विवाद

सीएसपी रोबिन जैन ने कहा, "पति-पत्नी के बीच पहले से विवाद चल रहा था. दोनों परिवारों के बीच पूर्व से ही शादी के दौरान जाति छिपने को लेकर आपसी विवाद है. इसी बात को लेकर अस्पताल में भी दोनों के बीच विवाद की बात शुरू हुई थी. शख्स ने विवाद में नाखून और हाथ में पहनी अंगूठी से महिला के चेहरे पर वार किए हैं. मामले की जांच की जा रही है. पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश की जा रही है. ये आपसी विवाद का मामला जिसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी."