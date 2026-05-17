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गोरखपुर में यूट्यूबर प्रेमी और पत्नी पर पति ने किया हमला, प्रेमी की गर्दन कटी, महिला से मिलने घर आया था

घर में पत्नी और उसके प्रेमी को देख पति भड़क गया. डंडा और धारदार हथियार से हमला कर दिया.

महिला का अस्पताल में चल रहा इलाज.
महिला का गोरखपुर एम्स में चल रहा इलाज. (Photo Credit; Gorakhpur Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 9:54 PM IST

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गोरखपुर : झंगहा थाना क्षेत्र में रविवार शाम पत्नी और उसके आशिक पर पति ने जानलेवा हमला कर दिया. हमले के बाद आरोपी पति फरार हो गया. शाम के समय यूट्यूबर प्रेमी महिला से मिलने के घर गया था. इस दौरान अचानक पति घर आ गया. पत्नी को युवक के साथ देखकर वह आग बबूला हो गया. उसने घर में रखे डंडे और धारदार हथियार से दोनों पर प्रहार कर दिया.

हमले में महिला का सिर फट गया और यूट्‌यूबर की गर्दन कट गई. महिला और उसका प्रेमी खून से लथपथ होकर वहीं गिर गए. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को पीएचसी ब्रह्मपुर पहुंचाया. जहां से डॉक्टरों ने एम्स रेफर कर दिया.

झंगहा थाना क्षेत्र में रहने वाला युवक तमिलनाडु में रहकर काम करता है. घर पर उसकी पत्नी रहती है. युवक 15 दिन पहले तमिलनाडु से घर आया था. वह रविवार को किसी काम से बाहर गया था. इस दौरान महिला ने अपने परिचित राजधानी के शिलहटा मुंडेरा गांव के कुलदीप शर्मा को घर पर बुला लिया. शाम करीब पांच बजे वह एक ऑटो लेकर घर पर आया था.

करीब 5:30 बजे पति घर पर आया तो एक कमरे में पत्नी को कुलदीप के साथ देखकर वह नाराज हो गया. घर में रखा धारदार हथियार से पहले कुलदीप पर हमला किया. कुलदीप की गर्दन कट गई. वह दर्द से तड़पने लगा. इसके बाद एक डंडे से पत्नी के सिर पर हमला कर दिया. जिससे महिला का सिर फट गया. इसके बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया.

चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आस-पास के लोग भी जुट गए. उन्होंने झंगहा पुलिस को सूचना दी. घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनोंं घायलों को एम्स में भर्ती कराया है. वहीं आरोपी पति की तलाश में पुलिस टीम लगी है. ग्रामीणों ने बताया, पति ने कुछ दिन पहले अपनी पत्नी का एक वीडियो कुलदीप के साथ देखा था. इसके बाद पति पत्नी के बीच झगड़ा भी हुआ था. घटना के वक्त बच्चे ननिहाल गए हुए थे.

झंगहा थाना प्रभारी अनुप सिंह ने बताया कि घायलों का इलाज एम्स में चल रहा है. आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगी है. घटना की जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. युवक की बाघागाढ़ा में 10 साल पहले शादी हुई थी. दोनों के दो बेटे हैं. जिनकी उम्र आठ साल और छह साल है.

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