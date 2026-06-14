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धनबाद में पति ने ब्लेड से पत्नी का रेत दिया गला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

धनबादः भूली ओपी क्षेत्र स्थित पांडरपाला के बदरू मैदान में बने अलहबीबी मैरेज हॉल में रविवार को पति-पत्नी के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. गुस्से में पति ने अपनी पत्नी की गर्दन पर ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को इलाज के लिए एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

गुस्से में पति ने ब्लेड से हमला कर दिया

जानकारी के अनुसार, झरिया के चौथाई कुल्ली निवासी शाहबाज उर्फ खैरुल अंसारी और उसकी पत्नी मेंहदी खातून अलहबीबी मैरेज हॉल में खाना बनाने का काम करते हैं. रविवार को दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि शाहबाज ने गुस्से में आकर ब्लेड से पत्नी की गर्दन पर वार कर दिया. हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी गर्दन से काफी खून बहने लगा.

स्थानीय निवासी और थाना प्रभारी के बयान (Etv Bharat)

पत्नी को अस्पताल में कराया गया भर्ती

महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे लहूलुहान हालत में देखा. स्थानीय लोगों ने तत्काल उसे शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसएनएमएमसीएच) पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही भूली ओपी प्रभारी विश्वजीत ठाकुर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लोगों से पूछताछ की और बाद में अस्पताल जाकर घायल महिला का हालचाल लिया.