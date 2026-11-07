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घरेलू कलह में खूनी संघर्ष! पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला, फिर खुद का भी रेता गला, दोनों की हालत गंभीर

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुरादाबाद : नागफनी थाना क्षेत्र में पति-पत्नी के बीच विवाद का हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां दसवां घाट में पति ने पहले पत्नी के गले पर ब्लेड से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. उसके बाद खुद भी अपना गला रेत लिया. दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां बेहद गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें दिल्ली रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

घरेलू कलह में खूनी संघर्ष! (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार, कटघर थाना क्षेत्र के रहने वाले तोकीर (27) पिछले दिनों अपनी ससुराल थाना नागफनी क्षेत्र के दसवां घाट आए हुए थे, तौकीर का पत्नी फरहीन से किसी बात पर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने आवेश में आकर पत्नी के गले पर ब्लेड से हमला कर दिया, फिर अपना भी गला ब्लेड से काट लिया.