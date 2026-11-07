घरेलू कलह में खूनी संघर्ष! पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला, फिर खुद का भी रेता गला, दोनों की हालत गंभीर
दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां से दिल्ली रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 6:36 PM IST|
Updated : November 7, 2026 at 7:13 PM IST
मुरादाबाद : नागफनी थाना क्षेत्र में पति-पत्नी के बीच विवाद का हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां दसवां घाट में पति ने पहले पत्नी के गले पर ब्लेड से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. उसके बाद खुद भी अपना गला रेत लिया. दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां बेहद गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें दिल्ली रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है.
जानकारी के अनुसार, कटघर थाना क्षेत्र के रहने वाले तोकीर (27) पिछले दिनों अपनी ससुराल थाना नागफनी क्षेत्र के दसवां घाट आए हुए थे, तौकीर का पत्नी फरहीन से किसी बात पर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने आवेश में आकर पत्नी के गले पर ब्लेड से हमला कर दिया, फिर अपना भी गला ब्लेड से काट लिया.
इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है.
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि कटघर थाना क्षेत्र निवासी तौकीर अपनी ससुराल आया हुआ था, पत्नी से किसी बात को लेकर हुए विवाद में उसने पहले पत्नी के गले पर हमला किया. उसके बाद खुद भी अपना गला रेत लिया. दोनों को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टि पत्नी से घरेलू विवाद के चलते तौकीर ने इस घटना को अंजाम दिया है. फिलहाल मामले में जांच जारी है.
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