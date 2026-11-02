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शरीर पर 170 जगह कैंची से घोंपा, जब लगा मर गई है तब छोड़ा

डिजाइन फोटो ( ETV Bharat )

भोजपुर : बिहार के आरा में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया. एक व्यक्ति कितना क्रूर हो सकता है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उसने अपनी पत्नी पर कैंची से 170 से ज्यादा वार किया. वह तब तक हमला करता रहा जब तक उसे नहीं लगा कि पत्नी की मौत हो चुकी है.

शरीर के कई हिस्सों पर प्रहार