शरीर पर 170 जगह कैंची से घोंपा, जब लगा मर गई है तब छोड़ा
Husband Attack Wife बिहार में सनकी पति ने पत्नी पर बेरहमी से हमला किया, हुआ गिरफ्तार. रिपोर्ट- आलोक कुमार भारती.
Published : November 2, 2026 at 7:24 PM IST
भोजपुर : बिहार के आरा में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया. एक व्यक्ति कितना क्रूर हो सकता है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उसने अपनी पत्नी पर कैंची से 170 से ज्यादा वार किया. वह तब तक हमला करता रहा जब तक उसे नहीं लगा कि पत्नी की मौत हो चुकी है.
शरीर के कई हिस्सों पर प्रहार
शहर के टाउन थाना क्षेत्र के बड़ी मठिया मोहल्ले में घटना को अंजाम दिया गया. बताया जाता है कि बुधवार की रात सनकी पति ने पारिवारिक विवाद में अपनी पत्नी के शरीर पर कैंची से घोंप दिया. पीठ, गर्दन के दोनों साइड, दोनों हाथ, चेहरे पर बाएं साइड और ललाट पर कैंची से वार किया गया था.
आरोपी पति को पुलिस ने दबोचा
आनन-फानन में उसे इलाज के लिए आरा शहर के एक निजी अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. घटना को लेकर आसपास के इलाके में सनसनी मच गई. सूचना पाकर स्थानीय थाना घटनास्थल पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई. वहीं पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया गया.
किराए के मकान में रहता है परिवार
मिली जानकारी के अनुसार, घायल महिला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भकुरा गांव निवासी पंकज कुमार ठाकुर की 27 वर्षीया पत्नी राखी कुमारी उर्फ निकिता है. वह वर्तमान क्षेत्र के बड़ी मठिया मोहल्ले में किराए का मकान लेकर अपने पति के साथ रहती थी. जानकारी के अनुसार वह कुछ दिन पूर्व अपने ससुराल भकुरा गांव गई हुई थी.
बीते बुधवार की शाम ही उसका पति पंकज कुमार ठाकुर उसे अपने घर से लेकर बड़ी मठिया स्थित अपने किराए के मकान में लेकर आया था. बुधवार की रात दोनों के बीच आपसी विवाद हो गया. जिसके बाद गुस्से में आकर पति द्वारा उसके शरीर के कई हिस्सों पर चाकू से वार कर घायल कर दिया. तब परिजन द्वारा उसे इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल लगाया गया.
''घायल महिला के पिता मनोज कुमार ठाकुर के बयान पर उसके पति पंकज कुमार ठाकुर के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया है.''- देवराज राय, टाउन थानाध्यक्ष
क्या बोले डॉक्टर?
जख्मी का इलाज कर रहे सर्जन चिकित्सक डॉ. विकास सिंह ने बताया कि जख्मी महिला को गर्दन, पीठ एवं चेहरे सहित अन्य जगहों पर चाकू से वार है. ऑपरेशन कर डैमेज पार्ट्स को रिपेयर कर दिया गया है. महिला अभी खतरे से बाहर है.
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