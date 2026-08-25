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खैरागढ़ में नवविवाहिता की आत्महत्या मामले में पति गिरफ्तार, पढ़ाई छुड़वाने और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप

खैरागढ़: 21 अगस्त को नवविवाहिता की आत्महत्या के मामले में खैरागढ़ पुलिस ने आरोपी पति अजय बघेल (30), निवासी टेकापार खुर्द को गिरफ्तार किया है. आरोपी पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मृतका की पढ़ाई छुड़वाने का आरोप लगा है.

खैरागढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रुपेश कुमार डाण्डे ने बताया कि मृतका मंजू बंजारे की शादी 24 फरवरी 2025 को अजय बघेल के साथ सामाजिक रीति-रिवाज से हुई थी. शादी के दो तीन माह बाद से ही पति उसे बाइक और नकद पैसों की मांग के लिए प्रताड़ित करता था. पुलिस अधिकारी ने बताया कि शादी से पहले ही दोनों परिवार के बीच मंजू की आगे की पढ़ाई जारी रखने की बात तय हुई थी, लेकिन पति ने उसे डीएड की पढ़ाई करने से रोक दिया. लगातार मानसिक और कथित शारीरिक प्रताड़ना से परेशान होकर नवविवाहिता ने अपने घर के टॉयलेट में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली. गंभीर हालत में मंजू को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

खैरागढ़ पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

खैरागढ़ पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया कि घटना के बाद खैरागढ़ थाने में अपराध क्रमांक 324/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 और 85 में मामला दर्ज किया गया. जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 24 अगस्त को आरोपी पति को गिरफ्तार किया. न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.