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'ब्लाइंड मर्डर' का खुलासा : लव मैरिज के 5 साल बाद पति बना कातिल, पत्नी को सुनसान पहाड़ी पर ले जाकर उतारा मौत के घाट

पति ने बताया कि पत्नी के जिद्दी स्वभाव से परेशान होकर छोड़ने का मानस बनाया तो उस पर दहेज का मामला दर्ज करा दिया.

Office of the Superintendent of Police, Bhiwadi
पुलिस अधीक्षक कार्यालय, भिवाड़ी (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 24, 2026 at 7:55 AM IST

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Updated : March 24, 2026 at 8:17 AM IST

3 Min Read
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अलवर: खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी स्थित यूआईटी थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का मात्र 48 घंटे में खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी ने पत्नी की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी. पुलिस आरोपी पति से हत्या के कारणों की पूछताछ कर रही है. पुलिस ने मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया.

भिवाड़ी के यूआईटी थाना अधिकारी दारा सिंह ने बताया कि शनिवार को थाने पर सूचना मिली कि गोदान की पहाड़ी पर महिला लहूलुहान पड़ी है. वे पुलिस जाप्ते के साथ पहुंचे और घायल महिला को भिवाड़ी अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. शव मोर्चरी में रखवा शिनाख्त की तो पहचान गुलप्सा (32) निवासी मध्य प्रदेश हाल निवासी भिवाड़ी के रूप में हुई. घटना के बाद से मृतका का पति गायब मिला. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले.

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सीसीटीवी में दिखे पति-पत्नी साथ: थानाधिकारी ने बताया कि एक फुटेज में मृतका व पति पहाड़ी क्षेत्र पर घटनास्थल की ओर जाते दिखे. पुलिस ने टीम का गठन कर मृतका के पति की तलाश की. पुलिस को सूचना मिली कि मृतका का पति नदीम उत्तर प्रदेश स्थित अपने गांव पहुंचा है. इस पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश स्थित घर पर दबिश देकर आरोपी पति नदीम को दस्तयाब किया और भिवाड़ी ले आई. उसने पूछताछ में घटना को अंजाम देना कबूल किया.

पत्नी की आदतों से था परेशान: थाना अधिकारी दारा सिंह ने बताया कि अनुसंधान के दौरान आरोपी नदीम ने बताया कि उसने पत्नी गुलप्सा से करीब 5 साल पहले लव मैरिज की थी. गुलप्सा को कई शारीरिक बीमारियां थी. कुछ दिन पहले उसकी रीढ की हड्डी का ऑपरेशन भी कराया था. मृतका का टीबी का इलाज भी चल रहा था. आरोपी पति नदीम ने बताया कि पत्नी गुलप्सा जिद्दी औरत थी. वह गुलप्सा को अपने घर ले जाना चाह रहा था, लेकिन वह ससुराल में परिवार के साथ रहने को राजी नहीं थी.अपनी मनमर्जी चलाती थी. गुलप्सा की इन्हीं जिद्दी आदतों से वह परेशान हो गया. ईद के दिन भी गुलप्सा ने उससे झगड़ा किया. इस पर नदीम ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची और सुनसान जगह ले गया, जहां पत्थर से सिर कुचलकर मार डाला. फिर भाग गया.

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थानाधिकारी ने बताया कि भिवाड़ी पुलिस ने 48 घंटे में मर्डर का खुलासा कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी नदीम ने बताया कि पत्नी की आदतों से परेशान होकर उसने कई बार पत्नी को छोड़ना भी चाहा, लेकिन पत्नी गुलप्सा ने उस पर दहेज मांगने का झूठा आरोप लगाकर मध्य प्रदेश के थाने में बंद करा दिया.

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Last Updated : March 24, 2026 at 8:17 AM IST

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ACCUSED OF MURDER ARREST IN BHIWADI
MURDER CASE SOLVED IN 48 HOURS
पति ही निकला हत्यारा
ROUBLED BY HIS WIFE STUBBORNNESS
HUSBAND ACCUSED OF MURDER ARRESTED

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