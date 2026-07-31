पत्नी से मारपीट के बाद गर्भपात, सास ने बहू का साथ देकर बेटे के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत
सूरजपुर में घरेलू हिंसा का केस सामने आया है. बहू का साथ देकर सास ने बेटे के खिलाफ केस दर्ज कराया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 31, 2026 at 5:00 PM IST
सूरजपुर: जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र से घरेलू हिंसा की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक शख्स ने अपनी गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट की. इस वजह से महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई. घटना इतनी भयावह थी कि महिला की सास ने अपनी बहू का साथ देते हुए अपने बेटे के खिलाफ केस दर्ज कराया है.
रामानुजनगर की घटना
रामानुजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर निवासी मनीषा यादव के साथ उसके पति नागेंद्र यादव ने कथित रूप से शराब के नशे में गाली-गलौज की. उसके बाद उसके साथ मारपीट भी की.आरोप है कि मारपीट के कारण गर्भवती मनीषा की तबीयत बिगड़ गई, जिससे उसका गर्भपात हो गया और गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो गई. घटना के बाद पीड़िता और उसके परिजन न्याय की मांग को लेकर थाने पहुंचे.
इस मामले की सबसे भावुक तस्वीर तब सामने आई, जब पीड़िता की सास राजेश्वरी यादव ने अपनी बहू का साथ दिया और अपने ही बेटे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है, उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए.पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी पति नागेंद्र यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.
पत्नी के साथ मारपीट के कारण गर्भपात होने का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है-योगेश कुमार देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
पुलिस ने कहा कि यह घटना बेहद वीभत्स है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत जुटा रही है.