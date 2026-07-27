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गुरुग्राम में पत्नी की दुकान की कटी बिजली, चालू करवाने के लिए पति बना फर्जी SP, गिरफ्तार

गुरुग्रामः पत्नी की दुकान की कटी हुई बिजली दोबारा चालू करवाने के लिए खुद को हिमाचल प्रदेश पुलिस का एसपी बताकर गुरुग्राम पुलिस पर दबाव बनाने वाले एक फर्जी एसपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने स्वयं को हिमाचल प्रदेश पुलिस का एसपी बताते हुए गुरुग्राम के थाना प्रबंधक को फोन किया और मेगा मॉल स्थित एक शोरूम की बिजली तत्काल चालू कराने की मांग की थी.

क्या है मामलाः दरअसल 25 जुलाई को थाना डीएलएफ सेक्टर-29 के प्रबंधक के सरकारी मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आया. फोन करने वाले ने अपना नाम चंदन सिंह बताते हुए स्वयं को हिमाचल प्रदेश पुलिस का एसपी बताया. उसने मेगा मॉल के एक शोरूम की बिजली तुरंत बहाल कराने के लिए दबाव बनाया और डीजीपी स्तर का हवाला भी दिया. मामले में संदेह होने पर थाना प्रबंधक ने तत्काल पुलिस टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई. जांच में सामने आया कि फोन करने वाला व्यक्ति कोई पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि करण कुमार सकूजा था, जिसने अपनी पत्नी की दुकान की बिजली चालू करवाने के उद्देश्य से फर्जी पहचान का सहारा लिया था.

गुरुग्राम में फर्जी एसपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

इसके बाद पुलिस ने सरकारी अधिकारी के नाम और पद का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि उसकी पत्नी की दुकान की बिजली मॉल प्रबंधन ने काट दी थी. इसी कारण उसने पुलिस अधिकारी बनकर फोन किया ताकि दबाव बनाकर बिजली दोबारा चालू करवाई जा सके.