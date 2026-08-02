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भिवानी में पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार, 1 अगस्त को वारदात के बाद से मौके से फरार था

भिवानी में वृद्ध महिला की हत्या के मामले में आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Husband arrested for wife murder
भिवानी में पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 2, 2026 at 8:30 PM IST

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भिवानीः बवानीखेड़ा थाना पुलिस ने वृद्ध महिला की हत्या के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार किया है. बवानीखड़ा थाना प्रबंधक उप निरीक्षक सुरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि "1 अगस्त 2026 को डायल-112 एवं कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि वार्ड नंबर-13 बवानी खेड़ा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है."

सीन ऑफ क्राइम टीम ने एकत्रित किए महत्वपूर्ण साक्ष्यः सूचना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रबंधक बवानीखेड़ा अपनी पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. वहीं जिला सीन ऑफ क्राइम टीम ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बवानीखेड़ा थाना पुलिस को आरोपित की शीघ्र गिरफ्तारी कर प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

बिजली का करंट लगाकर हत्या का आरोपः मृतका के पुत्र हंसराज पुत्र रामकिशन की शिकायत पर मामला दर्ज किया था. शिकायतकर्ता ने बताया था कि "उसका पिता रामकिशन उसकी माता दर्शना देवी के साथ अक्सर लड़ाई-झगड़ा एवं मारपीट करता था. 1 अगस्त को उसे सूचना मिली कि उसके पिता ने उसकी माता के साथ मारपीट कर, गला दबाकर और बिजली का करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी है."

कल न्यायालय के सामने किया जायेगा प्रस्तुतः सूचना मिलने पर जब वह घर पहुंचा तो उसकी माता दर्शना देवी कमरे में मृत अवस्था में पड़ी मिली. इस मामले में पुलिस ने फरार आरोपी पति को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अपनी पत्नी के साथ अक्सर घरेलू बातों को लेकर विवाद एवं मारपीट करता था. पुलिस द्वारा आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है. आरोपित को नियमानुसार न्यायालय में 3 अगस्त को पेश किया जाएगा.

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