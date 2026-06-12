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घरेलू विवाद बना मौत की वजह, पत्नी की हथौड़े से मारकर पति ने ले ली जान, गिरफ्तार

दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक महिला की निर्मम हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझाते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया.

Husband arrested for murdering wife
पत्‍नी की हत्‍या करने वाला पति ग‍िरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 12, 2026 at 12:14 PM IST

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नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक महिला की हथौड़े से मारकर की गई निर्मम हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझाते हुए आरोपी पति को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि घरेलू विवाद और आपसी कलह के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था.

डीसीपी राहुल अहलावल के अनुसार, मामले की सूचना मिलने के बाद खजूरी खास थाना पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की. घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों, तकनीकी विश्लेषण और लगातार पूछताछ के आधार पर आरोपी पति की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसका अपनी पत्नी के साथ अक्सर विवाद होता था. घटना वाले दिन भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आरोपी ने हथौड़े से पत्नी के सिर पर कई वार कर दिए. गंभीर चोट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

राहुल अहलावल, डीसीपी (ETV Bharat)

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने मामले को छिपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जांच में उसके बयान और घटनास्थल से मिले सबूतों ने पूरी सच्चाई सामने ला दी. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथौड़ा भी बरामद कर लिया है. डीसीपी राहुल अहलावत ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है.

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