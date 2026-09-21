शौहर निकला शैतान, गला दबाने से गई थी महिला की जान, हिरासत में हसबैंड
पति ने कहा था हार्ट अटैक से गई है जान, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने का मिला निशान. कोमेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 21, 2026 at 2:07 PM IST
दुर्ग: धमधा थाना इलाके के ग्राम अगार में विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थियों में मौत हो गई. मृतक महिला के पति का कहना था कि उसकी पत्नी की मौत हार्ट अटैक आने से हुई है. पति के बयान के आधार पर शुरुआत में सभी को ऐसा ही होना नजर आया. महिला के मायके वालों को जब सूचना मिली की उनकी बेटी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, तो वो भी बेटी के मायके पहुंचे. शव को जब परिवार वालों ने करीब से देखा तो पाया कि महिला के गले पर कुछ निशान पड़े हैं. मायके वालों को थोड़ा संदेह हुआ. जिसके बाद परिवार वालों ने महिला की मौत की शिकायत पुलिस में की.
पति पर पत्नी की हत्या का शक
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. पीएम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो गया कि महिला की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, बल्कि महिला की मौत गला दबाने से हुई है. मृतक महिला के गले पर जो निशान मिले हैं को गला दबाने से बने हैं. पुलिस ने तत्काल आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है. आरोपी पति से धमधा थाना पुलिस वारदात के संबंध में पूछताछ कर रही है.
अगार गांव की महिला अन्नू खांडे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों की शिकायत के बाद महिला के शव का हमने पीएम कराया. पीएम रिपोर्ट में महिला की मौत की वजह गला दबाना सामने आया. मौत की वजह साफ होने के बाद हमने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की है: महेश ध्रुव, थाना प्रभारी, धमधा
धमधा पुलिस ने आरोपी पति को पकड़ा
मृतक महिला का नाम अन्नू खांडे था और उसका ससुराल अगार गांव में है. धमधा पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि पति-पत्नी के बीच अक्सर छोटी-मोटी बातों को लेकर विवाद होता रहता था. वारदात वाले दिन भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या की वारदात को छिपाने के लिए आरोपी ने सभी को यही बताया कि उसकी पत्नी की मौत हार्ट अटैक आने से हुई है.
2019 में अगार गांव में हुई थी शादी
नवविवाहिता के मायके वालों ने बताया कि उनकी बेटी की शादी साल 2019 में त्रिलोक खांडे के साथ हुई थी. शादी के बाद पति के द्वारा कई बार उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई. परिवार वालों ने सोचा कि समय के साथ-साथ दामाद की आदतों में सुधार हो जाएगा. लेकिन धीरे-धीरे विवाद और मारपीट की घटना बढ़ती गई. जिसके बाद मामला एसडीएम कोर्ट में पहुंचा जहां इकरारनामा भी कराया गया. घटना से कुछ दिन पहले ही मृतका अन्नू तीज पर्व मनाने के बाद ससुराल लौटी थी.
महिलाएं इन बातों का रखें ध्यान
- घरेलू हिंसा या प्रताड़ना से बचने के लिए शिकायत दर्ज कराएं
- महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर कॉल कर शिकायत करें
- राष्ट्रीय महिला आयोग को भी शिकायत जरूरत के मुताबिक कर सकते हैं
- खतरा होने पर तत्काल परिवार वालों को सूचित करें
- खतरा होने पर सुरक्षित स्थान पर या भरोसेमंद रिश्तेदार के पास जाएं
- अपने साथ हुए मारपीट की मेडिकल रिपोर्ट बनवाएं और पुलिस को सबूत के तौर पर दें
दुर्ग के जामुल में शराब पार्टी के दौरान व्यक्ति की हत्या, हिरासत में मामा भांजे
उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने की साजिश फेल, दुर्ग और धमतरी में 6 हेरोइन तस्कर गिरफ्तार, लाखों का ड्रग्स बरामद
दुर्ग जिले में गुटखा फैक्ट्री पर सेंट्रल GST का छापा, 30 बोरा तैयार गुटखा और 2 मशीनें जब्त