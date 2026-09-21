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शौहर निकला शैतान, गला दबाने से गई थी महिला की जान, हिरासत में हसबैंड

दुर्ग: धमधा थाना इलाके के ग्राम अगार में विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थियों में मौत हो गई. मृतक महिला के पति का कहना था कि उसकी पत्नी की मौत हार्ट अटैक आने से हुई है. पति के बयान के आधार पर शुरुआत में सभी को ऐसा ही होना नजर आया. महिला के मायके वालों को जब सूचना मिली की उनकी बेटी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, तो वो भी बेटी के मायके पहुंचे. शव को जब परिवार वालों ने करीब से देखा तो पाया कि महिला के गले पर कुछ निशान पड़े हैं. मायके वालों को थोड़ा संदेह हुआ. जिसके बाद परिवार वालों ने महिला की मौत की शिकायत पुलिस में की.

पति पर पत्नी की हत्या का शक

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. पीएम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो गया कि महिला की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, बल्कि महिला की मौत गला दबाने से हुई है. मृतक महिला के गले पर जो निशान मिले हैं को गला दबाने से बने हैं. पुलिस ने तत्काल आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है. आरोपी पति से धमधा थाना पुलिस वारदात के संबंध में पूछताछ कर रही है.