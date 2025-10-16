शराब को लेकर दंपति के बीच हुआ विवाद, पत्नी की दर्दनाक मौत, पति गिरफ्तार
देहरादून में रहे नेपाली मूल के दंपति में आपसी झगड़ा हुआ. इस झगड़े में पति के हाथों पत्नी की मौत हो गई.
Published : October 16, 2025 at 5:45 PM IST
देहरादून: पत्नी की हत्या के आरोप में फरार पति को देहरादून की कैंट थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि आरोपी पति का शराब पीने के बाद अपनी पत्नी से विवाद हो गया था. तभी पत्नी ने आरोपी पति को धक्का दे दिया. इसी बात से गुस्साएं आरोपी पति ने शराब की बोतल और सिल बट्टे से पत्नी के सिर पर वार कर दिया, जिससे पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी.
इसके बाद आरोपी पड़ोसियों की मदद से पत्नी को हॉस्पिटल लेकर गया. आरोपी ने पड़ोसियों को बताया कि उसकी पत्नी बाथरूम में फिसलकर घायल हो गई है. इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस ने बताया कि 15 अक्टूबर को अर्जुन थापा निवासी पोखरा प्रतिभा मार्ग नेपाल ने थाना कैंट में शिकायत दर्ज कराई थी. अर्जुन थापा ने बताया था कि उनकी माता कोपिला थापा काफी समय से बीमार चल रही थी. माता कोपिला थापा के इलाज के लिए उनके पिता मिलिट्री अस्पताल गढ़ी कैंट देहरादून लेकर आए थे. मिलिट्री अस्पताल गढ़ी कैंट में मां का इलाज चल रहा था, इसीलिए उन्होंने डाकरा बाजार गढ़ी कैंट में कमरा किराए पर लिया था.
आरोप है कि 12 अक्टूबर शाम को उनके माता-पिता का शराब पीने को लेकर आपस में विवाद हो गया. आपस में धक्का मुक्की के दौरान उनकी माता का सर दीवार में लग गया, जिससे माता मौके पर ही बेहोश हो गई. उन्हें इलाज के लिए तुरंत मिलिट्री अस्पताल ले गए, जहां सर पर आई चोटों के कारण उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई. तहरीर के आधार पर कोतवाली कैंट में प्रेम बहादुर थापा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. जिसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रेम बहादुर थापा को कैंट क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया.
थाना कैंट प्रभारी कमल सिंह ने बताया कि आरोपी साल 2007 में सेना से सेवानिवृत्ति हुआ था. आरोपी की पत्नी मानसिक और अन्य बीमारियों से ग्रस्त थी. इसीलिए आरोपी मिलिट्री अस्पताल में CGHS कार्ड से मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने पर नेपाल से इलाज के लिए मिलिट्री अस्पताल देहरादून आया था.
आरोपी अपनी पत्नी के साथ 5 सितंबर से 12 सितंबर तक मिलिट्री अस्पताल में ही रहा. इसके बाद डाकरा बाजार में एक कमरे का सेट 4500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से किराए पर लिया. 12 अक्टूबर रात में आरोपी और उसकी पत्नी का शराब पीने के बाद किसी बाद को लेकर विवाद हो गया.
आरोप है कि पत्नी ने आरोपी को धक्का दे दिया. इसी बात से गुस्साएं आरोपी ने शराब की बोतल, गिलास और पास में पड़े पत्थर (सिल बट्टे) से पत्नी के सिर पर वार किया और उसे धक्का भी दे दिया. पत्नी की सिर दीवार पर लगा, जिससे वो बेहोश हो गई.
चोट के कारण आरोपी की पत्नी के सिर से काफी खून बहने लगा, जिससे घबराकर आरोपी ने पहले बाथरूम में जाकर सारा खून साफ किया और फिर पड़ोसियों से पत्नी के बाथरूम में फिसलकर चोटिल होने की बात कहकर उनकी मदद से उसे इलाज के लिए मिलिट्री अस्पताल गढ़ी कैंट ले गया, जहां डाक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया.
इसके बाद आरोपी ने अपने परिजनों और अन्य लोगों को उसकी पत्नी के बाथरूम में गिरने से चोटिल होने और उसकी मौत की सूचना दी. घर की दीवारों लगे खून को पानी से साफ किया. घटना के अगले दिन आरोपी ने खून लगी कांच की शराब की खाली बोतल, टूटे हुए कांच का गिलास और पत्थर के सिलबट्टे को एक काले रंग की प्लास्टिक की पन्नी में रख कर डाकरा MH रोड पर जंगल में कूड़े के ढेर में फेंक दिया, जिसे आरोपी की निशानदेही पर पुलिस टीम ने डाकरा MH रोड के जंगल से बरामद किया गया.
