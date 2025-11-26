सुलह के बहाने से ले जाकर की थी पत्नी की हत्या; मथुरा में पति गिरफ्तार, 5 साल पहले की थी लव मैरिज
सीओ सदर संदीप सिंह ने बताया कि बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है.
Published : November 26, 2025 at 10:38 PM IST
मथुरा : जैंत थाना क्षेत्र के धोरेरा के जंगलों में बीते 20 नवंबर को पत्नी की हत्या के आरोप में पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि पत्नी से पारिवारिक विवाद होने के कारण पति ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. फरार आरोपी की तलाश पुलिस कर रही थी.
सीओ सदर संदीप सिंह ने बताया कि 20 नवंबर को आरोपी सूरज अपनी पत्नी खुशी को लेने के लिए उसके घर पहुंचा और कहा कि दोनों बैठकर सुलाह कर लेंगे. आरोपी सूरज मोटरसाइकिल से पत्नी को धोरेरा के जंगलों में ले गया. जिसके बाद आरोपी ने तमंचे से सिर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और महिला को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 21 नवंबर को महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई थी.
थाना जैत पुलिस द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व कारतूस एवं मो0सा0 संख्या HF DELUX UP 85 BK 4115 सहित किया गिरफ्तार । @Uppolice @adgzoneagra @digrangeagra pic.twitter.com/u2ZbOwl0Tb— MATHURA POLICE (@mathurapolice) November 25, 2025
घटना की जानकारी मिलने के बाद खुशी के पिता विपिन अग्रवाल ने सूरज के खिलाफ हत्या का मुकदमा जैंत थाना पर दर्ज कराया था. आरोपी सूरज की तलाश के लिए पुलिस की टीमें गठित की गईं थीं. बुधवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है.
यह था मामला : पुलिस के मुताबिक, जैंत इलाके के रहने वाले विपिन अग्रवाल की बेटी खुशी अग्रवाल ने गोविंद नगर के रहने वाले सूरज शर्मा के साथ पांच वर्ष पहले लव मैरिज की थी. दोनों की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से हुई थी. इसके बाद दोनों ने लव मैरिज कर ली थी. शादी के करीब एक साल बाद पति-पत्नी में मन मुटाव हो गया और मामला न्यायालय में जा पहुंचा. इसी बीच बीते गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के बाद सूरज ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया.
