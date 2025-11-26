ETV Bharat / state

सुलह के बहाने से ले जाकर की थी पत्नी की हत्या; मथुरा में पति गिरफ्तार, 5 साल पहले की थी लव मैरिज

सीओ सदर संदीप सिंह ने बताया कि बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है.

सूरज और खुशी अग्रवाल (फाइल फोटो)
सूरज और खुशी अग्रवाल (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 10:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा : जैंत थाना क्षेत्र के धोरेरा के जंगलों में बीते 20 नवंबर को पत्नी की हत्या के आरोप में पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि पत्नी से पारिवारिक विवाद होने के कारण पति ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. फरार आरोपी की तलाश पुलिस कर रही थी.

सीओ सदर संदीप सिंह ने बताया कि 20 नवंबर को आरोपी सूरज अपनी पत्नी खुशी को लेने के लिए उसके घर पहुंचा और कहा कि दोनों बैठकर सुलाह कर लेंगे. आरोपी सूरज मोटरसाइकिल से पत्नी को धोरेरा के जंगलों में ले गया. जिसके बाद आरोपी ने तमंचे से सिर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और महिला को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 21 नवंबर को महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई थी.


घटना की जानकारी मिलने के बाद खुशी के पिता विपिन अग्रवाल ने सूरज के खिलाफ हत्या का मुकदमा जैंत थाना पर दर्ज कराया था. आरोपी सूरज की तलाश के लिए पुलिस की टीमें गठित की गईं थीं. बुधवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है.

यह था मामला : पुलिस के मुताबिक, जैंत इलाके के रहने वाले विपिन अग्रवाल की बेटी खुशी अग्रवाल ने गोविंद नगर के रहने वाले सूरज शर्मा के साथ पांच वर्ष पहले लव मैरिज की थी. दोनों की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से हुई थी. इसके बाद दोनों ने लव मैरिज कर ली थी. शादी के करीब एक साल बाद पति-पत्नी में मन मुटाव हो गया और मामला न्यायालय में जा पहुंचा. इसी बीच बीते गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के बाद सूरज ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया.



यह भी पढ़ें : पति ने पत्नी के सिर में गोली मार कर हत्या की, 5 साल पहले की थी इंटरकास्ट लव मैरिज

TAGGED:

HUSBAND MURDER WIFE MATHURA
INTERCASTE MARRIAGE
MURDER IN MATHURA
HUSBAND ARRESTED IN MATHURA
MATHURA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: वंदे मातरम् विवाद; क्या हुआ था 1937 में, राष्ट्रगीत पर विरोध क्यों और कब-कब ठनी 'रार'?

काशी तमिल संगमम 4.0; कचौड़ी-जलेबी संग उत्तर में लीजिए दक्षिण का स्वाद, रिश्तों में मिठास घोल रहे नॉर्थ-साउथ के ये जायके

यूपी में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम; सीएम योगी ने 3.5 करोड़ लोगों को दी बड़ी राहत, 6 साल पुराने रेट पर ही बनेगा बिल

KGMU की रिपोर्ट में खुलासा; प्री-मेच्योर बर्थ की वजह से 90% शिशुओं का वजन मानक से कम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.