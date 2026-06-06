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अल्मोड़ा खुमाड़ गांव में विवाहिता की हत्या से सनसनी, हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार

अल्मोड़ा सल्ट में एक व्यक्ति पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Almora Salt Woman Murder
प्रतीकात्मक (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 6, 2026 at 6:53 AM IST

3 Min Read
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अल्मोड़ा: सल्ट ब्लॉक के खुमाड़ गांव में एक 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर उसे कूपी बैंड क्षेत्र से पकड़ लिया. घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है.

पुलिस के अनुसार, बीती रात खुमाड़ गांव निवासी भूमिका चंद्रा उर्फ पूजा (25) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. आरोप है कि किसी विवाद के दौरान उसके पति दीपक चंद्र खर्कवाल ने डंडे से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी. गंभीर चोटों के कारण महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद आरोपी घर छोड़कर फरार हो गया. सूचना मिलने पर सल्ट थानाध्यक्ष कश्मीर सिंह पुलिस टीम के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए तथा ग्रामीणों से पूछताछ कर मामले की जानकारी एकत्र की.

मृतका के भाई रजत चंद्रा पुत्र भूरिया चंद्रा, निवासी रामनगर, ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बहन का विवाह 12 अक्टूबर 2022 को खुमाड़ गांव निवासी दीपक चंद्र खर्कवाल पुत्र प्रकाश चंद्र खर्कवाल के साथ हुआ था. उन्होंने आरोप लगाया कि विवाह के बाद से ही दीपक लगातार पैसों की मांग को लेकर उनकी बहन को प्रताड़ित करता था तथा उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज करता था. आरोप है कि 4 जून 2026 को उसने उसकी बहन की हत्या कर दी.

तहरीर के आधार पर सल्ट थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 80(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी चंद्रशेखर घोड़के के निर्देश पर थानाध्यक्ष कश्मीर सिंह के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया. पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपक चंद्र खर्कवाल (30) को सल्ट के कूपी बैंड क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया.

एसएसपी चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि महिला के शव को रानीखेत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. वहीं पत्नी की हत्या के आरोपी पति को सूचना के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और दहेज और महिला अपराध के तहत सीओ इसकी विवेचना कर रहे हैं. मामले की विस्तृत जांच जारी है. घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

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