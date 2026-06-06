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अल्मोड़ा खुमाड़ गांव में विवाहिता की हत्या से सनसनी, हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार

अल्मोड़ा: सल्ट ब्लॉक के खुमाड़ गांव में एक 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर उसे कूपी बैंड क्षेत्र से पकड़ लिया. घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है.

पुलिस के अनुसार, बीती रात खुमाड़ गांव निवासी भूमिका चंद्रा उर्फ पूजा (25) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. आरोप है कि किसी विवाद के दौरान उसके पति दीपक चंद्र खर्कवाल ने डंडे से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी. गंभीर चोटों के कारण महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद आरोपी घर छोड़कर फरार हो गया. सूचना मिलने पर सल्ट थानाध्यक्ष कश्मीर सिंह पुलिस टीम के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए तथा ग्रामीणों से पूछताछ कर मामले की जानकारी एकत्र की.

मृतका के भाई रजत चंद्रा पुत्र भूरिया चंद्रा, निवासी रामनगर, ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बहन का विवाह 12 अक्टूबर 2022 को खुमाड़ गांव निवासी दीपक चंद्र खर्कवाल पुत्र प्रकाश चंद्र खर्कवाल के साथ हुआ था. उन्होंने आरोप लगाया कि विवाह के बाद से ही दीपक लगातार पैसों की मांग को लेकर उनकी बहन को प्रताड़ित करता था तथा उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज करता था. आरोप है कि 4 जून 2026 को उसने उसकी बहन की हत्या कर दी.