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कालसी: दरांती से काटकर 22 साल की पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, बोला- किसी और को मार रहा था, गलती से...

पत्नी का हत्या आरोपी पकड़ा गया ( Courtesy- Revenue Police )

कालसी के गांव में पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार: उत्तराखंड के देहरादून जिले के कालसी तहसील क्षेत्र के कचटा गांव में अपनी पत्नी के साथ हुए झगड़े में पति मनोज 24 वर्ष ने अपनी पत्नी नीलू उर्फ नीलम 22 साल की धारदार हथियार पाठल (दरांती) से काटकर निर्मम हत्या कर दी थी. हत्या के बाद से आरोपी मनोज फरार चल रहा था. इस हत्याकांड से गांव और क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी. हर कोई इस वीभत्स मर्डर की घटना से सन्न रह गया था.