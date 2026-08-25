अवैध संबंधों के शक में ले ली पत्नी की जान, हत्यारोपी पति गिरफ्तार, नैनीताल का मामला
नैनीताल जिले में बीते दिनों एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इस मामले का आज पुलिस ने खुलासा किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 25, 2026 at 9:53 PM IST
हल्द्वानी: उत्तराखंड में नैनीताल जिले के ओखलकांडा में बीते दिनों पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया था. इस मामल में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि भीम सिंह ने अपने चार बच्चों की मौजूदगी में पत्नी डिक्री देवी को डंडों और चम्मच से बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई.
पुलिस के अनुसार आरोपी पति को अपनी पत्नी पर अवैध संबंधों को लेकर शक था. इसी वजह से उसने 22 अगस्त रात को पत्नी को बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई. पत्नी की हत्या के बाद आरोपी अपने बच्चों को धमकाकर फरार हो गया था. पुलिस ने लगातार दबिश और सुरागरसी के बाद आरोपी को काठगोदाम के पास से गिरफ्तार किया.
पुलिस के मुताबिक, भीम सिंह ने अपने चार बच्चों की मौजूदगी में पत्नी डिक्री देवी के साथ मारपीट की. आरोप है कि उसने डंडों और चम्मच आदि से पत्नी को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी रात में घर पर ही सोया और अगले दिन सुबह अपने बच्चों को धमकाते हुए घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताने को कहा. इसके बाद वह घर से फरार हो गया.
घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतका के पिता गुमान सिंह की तहरीर पर थाना खनस्यूं में मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए.
क्षेत्राधिकारी भवाली के पर्यवेक्षण और थानाध्यक्ष खनस्यूं अनीस अहमद के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई. पुलिस ने आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी. 24 अगस्त को पुलिस ने आरोपी भीम सिंह को वडियाड लूगड़, काठगोदाम के पास से गिरफ्तार किया गया.
पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि घटना के समय वह शराब के नशे में था और उसे अपनी पत्नी पर अवैध संबंध होने का शक था. इसी शक में उसने पत्नी के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई. फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है. घटना में फॉरेंसिक टीम ने भौतिक साक्ष्य जुटाए हैं. आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है.
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