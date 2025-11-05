ETV Bharat / state

फतेहपुर में कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की हत्या; पति से हुआ था घरेलू विवाद, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

मौके पर जांच करती पुलिस
मौके पर जांच करती पुलिस (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 10:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फतेहपुर : जिले के थाना खखरेडू क्षेत्र के सड़वापुर में बुधवार को सनसनीखेज वारदात सामने आई है. आरोप है कि घरेलू विवाद में युवक ने अपनी पत्नी (55) पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. हमले में महिला की मौत हो गई. जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी. (Photo credit: Police Media Cell)

पुलिस के मुताबिक, थाना खखरेडू क्षेत्र के सड़वापुर में गांव के रहने वाले रामनारायण पाल और उसकी पत्नी के बीच बुधवार को घरेलू विवाद के बाद झगड़ा हो गया था. आरोप है कि इस दौरान रामनारायण ने पत्नी लल्ली देवी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया. मामले की जानकारी के बाद गांव में चीख-पुकार मच गई. जिस कोठरी में महिला की हत्या हुई है, वहां बकरी पालन किया जाता है.

मृतक की बेटी सुशीला ने बताया कि पिछले चार दिनों से उनके माता-पिता के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. विवाद के बारे में अधिक जानकारी नहीं है. मृतक के दो बेटे, उमेश कुमार और रजनीश कुमार बाहर रहते हैं, जबकि एक बेटा दिलीप कुमार और बेटियां सुशीला, अनीता देवी और कौशिल्या घर में रहती हैं. घटना के समय सभी बकरियों के लिए पत्ती तोड़ने गए थे. सूचना मिलने पर तत्काल सीओ, थानाध्यक्ष और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.


खखरेडू थानाध्यक्ष विद्या प्रकाश सिंह ने बताया कि मृतक की बेटी अनीता देवी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. यह घटना बुधवार दोपहर में हुई है. परिजनों को इसकी जानकारी शाम में हुई है.


अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि अभियुक्त ने विवाद में अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में दोस्त ने साथियों संग किशोरी से किया गैंगरेप; विरोध करने पर दांत से काटा, कानपुर में महिला से दुष्कर्म

TAGGED:

FATEHPUR NEWS
HUSBAND ARRESTED IN FATEHPUR
WOMAN MURDERED IN FATEHPUR
UP CRIME NEWS
FATEHPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.