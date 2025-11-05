फतेहपुर में कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की हत्या; पति से हुआ था घरेलू विवाद, पुलिस ने आरोपी को दबोचा
अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 10:56 PM IST
फतेहपुर : जिले के थाना खखरेडू क्षेत्र के सड़वापुर में बुधवार को सनसनीखेज वारदात सामने आई है. आरोप है कि घरेलू विवाद में युवक ने अपनी पत्नी (55) पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. हमले में महिला की मौत हो गई. जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस के मुताबिक, थाना खखरेडू क्षेत्र के सड़वापुर में गांव के रहने वाले रामनारायण पाल और उसकी पत्नी के बीच बुधवार को घरेलू विवाद के बाद झगड़ा हो गया था. आरोप है कि इस दौरान रामनारायण ने पत्नी लल्ली देवी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया. मामले की जानकारी के बाद गांव में चीख-पुकार मच गई. जिस कोठरी में महिला की हत्या हुई है, वहां बकरी पालन किया जाता है.
मृतक की बेटी सुशीला ने बताया कि पिछले चार दिनों से उनके माता-पिता के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. विवाद के बारे में अधिक जानकारी नहीं है. मृतक के दो बेटे, उमेश कुमार और रजनीश कुमार बाहर रहते हैं, जबकि एक बेटा दिलीप कुमार और बेटियां सुशीला, अनीता देवी और कौशिल्या घर में रहती हैं. घटना के समय सभी बकरियों के लिए पत्ती तोड़ने गए थे. सूचना मिलने पर तत्काल सीओ, थानाध्यक्ष और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.
खखरेडू थानाध्यक्ष विद्या प्रकाश सिंह ने बताया कि मृतक की बेटी अनीता देवी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. यह घटना बुधवार दोपहर में हुई है. परिजनों को इसकी जानकारी शाम में हुई है.
अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि अभियुक्त ने विवाद में अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है.
