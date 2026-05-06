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झांसी: पत्नी का अंतिम संस्कार करने पहुंचा पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दो महिने पहले हुई थी शादी

हिमांशु की शादी मीनू से 5 फरवरी 2026 को धूमधाम से हुई थी. लेकिन 60 दिनों के भीतर ही मीनू की जान चली गई.

पत्नी का अंतिम संस्कार करने पहुंचा पति गिरफ्तार
पत्नी का अंतिम संस्कार करने पहुंचा पति गिरफ्तार (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 3:32 PM IST

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झांसी: सीपरी बाजार, केकेपुरी कॉलोनी में मंगलवार को नवविवाहिता मीनू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, दो महीने पहले ही मीनू की शादी हिमांशु से हुई थी, सुचना मिलते ही, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई. हालांकि, पोस्टमॉर्टम के बाद, पुलिस ने शव को पति के हवाले कर दिया.

अंतिम संस्कार के लिए ससुराल के लोग शव लेकर नंदनपुरा श्मशान घाट पहुंचे, जहां, कुछ देर बाद, मायके वाले भी श्मशान पहुंच गए, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और चिता से शव को उतार लिया, पुलिस ने उन्हें समझाने की लाख कोशिश की लेकिन, वह पति समेत अन्य पर प्राथमिकी दर्ज कराने की बात पर अड़ गए, घंटों हंगामे के बाद, पुलिस के समझाने पर शव का अंतिम संस्कार किया गया.

सीपरी बाजार थाना प्रभारी जेपी चौबे के मुताबिक, पति हिमांशु समेत जेठ रोमेश उर्फ टोनी, जेठानी प्रीति, नंद हेम शिखा एवं ननदोई नीरज दीक्षित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर, आरोपी पति को श्मशान से ही हिरासत में ले लिया.

आपको बता दें कि हिमांशु की शादी मीनू से 5 फरवरी 2026 को धूमधाम से हुई थी. लेकिन सुखद दांपत्य जीवन शुरू होने के 60 दिनों के भीतर ही मीनू की जान चली गई. 4 मई को जब उसकी मौत हुई, तो पति हिमांशु ने इसे एक हादसा बताया.

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