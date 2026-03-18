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अमेठी में पत्नी की हत्या कर फरार पति गिरफ्तार, अवैध संबंध के शक में हत्या का आरोप

अमेठी: यूपी के अमेठी में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पत्नी की हत्या के आरोप में आरोपी पति को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अवैध संबंधों के शक और पारिवारिक विवाद के चलते सूनसान खेत में ले जाकर पत्नी की हत्या कर दी.



अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि गौरीगंज थाना क्षेत्र के पूरे डींगुर मजरे सराय हृदयशाह निवासी सोमई पुत्र रामदीन ने सोमवार को तहरीर देकर बताया था, उनकी पुत्री रेखा 27 होली के दिन अपने ससुराल से उनके घर आई थी. 15 मार्च की शाम घर से शौंच हेतु गई थी, जिसका शव गांव के बाहर गेंहू के खेत में मिला है.

उन्होंने आगे बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी पुत्री की हत्या कर दी गई है, जिनकी सूचना पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस का सर्च अभियान जारी था. पुलिस ने कई माध्यमों का सहारा लिया आखिर कार कातिल तक पहुंच गई. मंगलवार को पुलिस ने मृतका के पति मंशाराम पुत्र स्व रामऔसान निवासी दिछौली थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक को उसके बाइक के साथ गिरफ्तार किया.



पुलिस ने आगे बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह एक लड़की से बात करता था, जिसका उसकी पत्नी रेखा (मृतका) विरोध करती थी. जिस बात को लेकर दोनों में मनमुटाव रहता था. दोनों के बीच प्राय: कहासुनी होती रहती थी. इसके साथ ही अभियुक्त को शक था कि उसकी पत्नी का अन्य लोगों से भी संबन्ध था. उसकी पत्नी फोन से अन्य लोगों से बातचीत करती थी, जिसके बारे में अभियुक्त द्वारा पूछने पर वह कुछ नहीं बताती थी.



4 मार्च को वह अपनी पत्नी के साथ होली में ससुराल आया था, तभी उसने रेखा को रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी. 15 मार्च को वह कूरेभार जनपद सुलतानपुर भट्ठे से एक मोटा डण्डा लेकर मोटरसाइकिल से अपनी ससुराल रात्रि में पहुंचा. सुनसान जगह पर खेतों में मोटरसाइकिल खड़ी कर रेखा को फोन किया, जान से मरने की दुहाई देकर उसे खेतों में बुला लिया. जब रेखा खेतों में आई तो उसने अपने हाथ में लिये डण्डे से उसके सिर पर जोर से चार-पांच वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.