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6 दिन, 121 नंबर कमरा और केवल आश्वासन: इटावा अस्पताल की इस लापरवाही का ज़िम्मेदार कौन ?

महिला के कान का नहीं हो सका इलाज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

इटावा : जिले से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है. इटावा जिला चिकित्सालय में पांच दिन से इलाज के लिए महिला चक्कर काट रही है. हर बार डॉक्टर कल आना की बात कहकर लौटा देते. शुक्रवार को महिला पति के साथ फिर इलाज के लिए पहुंची तो डॉक्टर ने इसबार भी कल आने की बात कही. इसपर महिला ने अपनी परेशानी बताई तो डॉक्टर ने अपने प्राइवेट क्लीनिक पर आने को कहा. चौपला के रहने वाले संजेश कुमार पिछले पांच दिनों से अपनी पत्नी दीक्षा के इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक उपचार नहीं मिल पाया है. संजेश ने बताया, पत्नी के कान का कुंडल बच्चे ने खींचे दिया था, जिससे कान फट गया. तुरंत टांके लगने की आवश्यकता थी. जिला अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने देखे बिना कल आने को कहा. पांच से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं मिला. पांच दिन से इलाज के लिए भटक रहे दंपति. (Video Credit; ETV Bharat)