6 दिन, 121 नंबर कमरा और केवल आश्वासन: इटावा अस्पताल की इस लापरवाही का ज़िम्मेदार कौन ?
आरोप है कि डॉ. राहुल आनंद पांच दिन से लगातार टालमटोल करते रहे. बाद में अपने प्राइवेट अस्पताल में आने को कहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 5:11 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 5:33 PM IST
इटावा : जिले से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है. इटावा जिला चिकित्सालय में पांच दिन से इलाज के लिए महिला चक्कर काट रही है. हर बार डॉक्टर कल आना की बात कहकर लौटा देते. शुक्रवार को महिला पति के साथ फिर इलाज के लिए पहुंची तो डॉक्टर ने इसबार भी कल आने की बात कही. इसपर महिला ने अपनी परेशानी बताई तो डॉक्टर ने अपने प्राइवेट क्लीनिक पर आने को कहा.
चौपला के रहने वाले संजेश कुमार पिछले पांच दिनों से अपनी पत्नी दीक्षा के इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक उपचार नहीं मिल पाया है. संजेश ने बताया, पत्नी के कान का कुंडल बच्चे ने खींचे दिया था, जिससे कान फट गया. तुरंत टांके लगने की आवश्यकता थी. जिला अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने देखे बिना कल आने को कहा. पांच से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं मिला.
संजेश ने बताया, काट फटने पर तुरंत प्राथमिक उपचार मिलना बेहद जरूरी होता है, लेकिन अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों की लापरवाही के चलते यह संभव नहीं हो सका. संजेश ने आरोप लगाया कि कमरा नंबर 121 में तैनात डॉ. राहुल आनंद पांच दिन से लगातार टालमटोल करते रहे. बाद में अपने प्राइवेट अस्पताल में आने को कहा.
संजेश ने कहा, मैं पत्नी और बच्चे को लेकर 50 किमी दूर से अस्पताल आता हूं और बिना इलाज के वापस चला जाता हूं. पत्नी को समय से इलाज नहीं मिलने के कारण कान पर मांस आ गया है. अब उसपर टांके भी नहीं लग पाएंगे. डॉक्टर की लापरवाही से पत्नी के कान खराब हो गए हैं. मामले में जिला अस्पताल के CMS पारितोष शुक्ला ने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी. यदि डॉक्टर द्वारा मरीज को निजी क्लीनिक पर बुलाने जैसी बात सामने आती है, तो संबंधित डॉक्टर को समझाया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
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