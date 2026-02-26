ETV Bharat / state

सिरसा के डबवाली में पति की मौत, पत्नी अस्पताल में मौत से जूझ रही, बच्चों की पिटाई की थी

सिरसा : हरियाणा के सिरसा जिले के गांव चौटाला में घरेलू कलह की वजह से पति की मौत हो गई है, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है.

पत्नी को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया : दोनों ने जीवन समाप्त करने की कोशिश की जिसके बाद पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखकर राजस्थान के हनुमानगढ़ में भर्ती करवाया गया. फिलहाल महिला का इलाज किया जा रहा है. मृतक पति सुभाष कुमार चौटाला गांव का ही निवासी है. पुलिस ने मृतक सुभाष के शव को पोस्टमार्टम के लिए डबवाली के नागरिक अस्पताल में भेज दिया है.

बेटे ने पड़ोसी को दी जानकारी : घटना के दौरान घर पर पांचों बच्चे मौजूद थे. माता पिता की हालत बिगड़ती देख 12 वर्षीय बेटा घबराकर करीब 5 किलोमीटर दूर खेतों में बने पड़ोसी रोहताश के घर तक दौड़ा. उसने चिल्लाकर रोहताश को सारी घटना तुरंत ही बताई और अपने माता पिता को बचाने के लिए गिड़गिड़ाया. सूचना मिलते ही पड़ोसी भी बेटे के साथ मौके पर पहुंचे और डायल 112 और खेत मालिक को सूचना दी.

राजस्थान के अस्पताल पहुंचाया : थाना सदर डबवाली के प्रभारी शैलेंद्र कुमार चौटाला, चौकी प्रभारी सतपाल और 112 की टीम मौके पर पहुंची. वहां पर घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने सुभाष को चेक किया तो सुभाष की धड़कन रुक चुकी थी, जबकि सुनीता की सांसें चल रही थीं. परिजनों ने बिना देर किए सुनीता को अपनी गाड़ी से गांव चौटाला से करीब 2 किलोमीटर दूर राजस्थान के संगरिया अस्पताल पहुंचाया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हनुमानगढ़ के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.