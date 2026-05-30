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पति-पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम, नवविवाहिता की गई जान, शौहर ICU में भर्ती

पुलिस के मुताबिक पति अभी बयान देने की हालत में नहीं है, बयान होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Couple takes horrific step
शौहर ICU में भर्ती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 30, 2026 at 5:37 PM IST

3 Min Read
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धमतरी: कोतवाली थाना इलाके के बांसपारा वार्ड में पति-पत्नि ने जान देने की कोशिश की. नवविवाहिता की जहां मौत हो गई, वहीं पति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि महिला ने घर में ये घातक कदम उठाया. पत्नी की मौत से दुखी पति ने भी घर आकर जान देने की कोशिश की, लेकिन परिवार वालों और स्थानीय लोगों ने उसे समय रहते बचा लिया. पति को गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती कराया गया है.

पति-पत्नी ने उठाया घातक कदम

मृतक महिला की उम्र 21 साल है. पुलिस ने बताया कि मृतक महिला दुर्गा को लंबे वक्त से पेट संबंधी बीमारी थी. इस समस्या की वजह से वो तनाव में रहती थी. परिवार वाले दुर्गा का हर संभव इलाज भी करा रहे थे. बीमारी को लेकर ही पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था. विवाद बढ़ने पर पत्नी ने जान दे दी. पति को जैसे ही इसकी खबर मिली वो तुरंत मौके पर पहुंचा और पत्नी को लेकर अस्पताल गया. जांच कर डॉक्टरों ने बताया कि महिला की यहां लाने से पहले ही मौत हो चुकी है.

शौहर ICU में भर्ती (ETV Bharat)


मृतक महिला दुर्गा को पेट से संबंधित बीमारी थी. महिला और उसके पति के बीच में इस बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के बाद नाराज पत्नि ने घातक कदम उठा लिया. बाद में पति ने भी घर जाकर जान देने की कोशिश की. पति अभी बयान देने की हालत में नहीं है. बयान होने के बाद आगे की कार्रवाई हम करेंगे: अभिषेक चतुर्वेदी, सीएसपी, धमतरी

पति की हालत गंभीर, आईसीयू में इलाज जारी

पत्नी की मौत से गमजदा पति पुरुषोत्तम यादव ने भी घर आकर जान देने की कोशिश की. परिवार वालों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल मे एडमिट कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. मृतका के शव को मर्च्यूरी में रखा गया है. पोस्टमार्टम होने के बाद शव को परिजनों के हाथों सौंपा जाएगा.

आत्महत्या नहीं है समाधान

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