ETV Bharat / state

पश्चिमी सिंहभूम में डबल मर्डरः पति-पत्नी की हत्या, तालाब के पास मिली लाश

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला में कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के गांडकीदा गांव में गुरुवार देर रात अज्ञात अपराधियों ने एक दंपती की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी. शुक्रवार सुबह गांव के सरकारी तालाब के पास बने नाले से दोनों के शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी है. घटना के बाद गांव में भय और तनाव का माहौल है.

मृतकों की पहचान गांडकीदा गांव के बिश्रामपुर टोला निवासी डोंका सिंकु (45) और उनकी पत्नी गोरवारी सिंकु (40) के रूप में हुई है. दोनों के सिर पर धारदार हथियार, संभवतः टांगी, से किए गए गहरे वार के निशान मिले हैं.

जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह कुछ ग्रामीण सरकारी तालाब की ओर गए थे. इस दौरान उन्होंने नाले में दो शव पड़े देखे. पास जाकर पहचान करने पर शव डोंका सिंकु और उनकी पत्नी के निकले. इसकी सूचना तत्काल गांव के मुंडा कमल किशोर हेम्ब्रम को दी गई, जिन्होंने कुमारडुंगी थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी.

सूचना मिलते ही थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ रफायल मुर्मू और पुलिस इंस्पेक्टर ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और हत्या के कारणों की जांच की जा रही है. स्थानीय स्तर पर इस घटना को लेकर अंधविश्वास (डायन-बिसाही) तथा पुराने जमीन विवाद की चर्चाएं हैं. हालांकि पुलिस ने अभी किसी भी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.