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कानपुर में सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत; अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, चालक की तलाश में जुटी पुलिस

कानपुर : गोविंद नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत हो गई. उद्योग कुंज साइट-5 के पास साइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. चालक मौके से फरार हो गया. हादसे की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

गोविंद नगर थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने बताया कि टक्कर मारकर भागने वाले अज्ञात वाहन का फिलहाल पता नहीं चल सका है. पुलिस आस-पास की फैक्ट्रियों और सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपी वाहन और चालक की पहचान की जा सके. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.



जानकारी के मुताबिक, दबौली वेस्ट निवासी संतोष कुमार शुक्ला (48) एक फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि उनकी पत्नी नीलम शुक्ला (45) ने करीब 15 दिन पहले ही एक स्थानीय फैक्ट्री में नौकरी शुरू की थी. शुक्रवार की रात में दोनों किसी काम से साइकिल से कहीं जा रहे थे.