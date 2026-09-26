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कानपुर में सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत; अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, चालक की तलाश में जुटी पुलिस

थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने बताया कि फैक्ट्रियों और सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

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फाइल फोटो (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 9:25 PM IST

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कानपुर : गोविंद नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत हो गई. उद्योग कुंज साइट-5 के पास साइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. चालक मौके से फरार हो गया. हादसे की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

गोविंद नगर थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने बताया कि टक्कर मारकर भागने वाले अज्ञात वाहन का फिलहाल पता नहीं चल सका है. पुलिस आस-पास की फैक्ट्रियों और सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपी वाहन और चालक की पहचान की जा सके. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.


जानकारी के मुताबिक, दबौली वेस्ट निवासी संतोष कुमार शुक्ला (48) एक फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि उनकी पत्नी नीलम शुक्ला (45) ने करीब 15 दिन पहले ही एक स्थानीय फैक्ट्री में नौकरी शुरू की थी. शुक्रवार की रात में दोनों किसी काम से साइकिल से कहीं जा रहे थे.

उद्योग कुंज साइट-5 के पास पहुंचे, तभी बारिश के बीच पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला सड़क पर दूर जा गिरी और सिर में गंभीर चोट लगने के कारण मौके पर ही दम तोड़ दिया.

हादसे के बाद राहगीरों ने तुरंत पुलिस और परिजनों को सूचना दी. खबर मिलते ही बड़ा बेटा आशीष और छोटा बेटा अभिषेक मौके पर पहुंचे. बेटों ने बताया कि रात करीब 11:45 बजे एलएलआर अस्पताल (हैलट) पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान संतोष ने भी दम तोड़ दिया.

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