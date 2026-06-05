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गोरखपुर: मंदिर जा रहे परिवार के लिए काल बना बेकाबू ट्रेलर; पति-पत्नी की मौत, मासूम गंभीर

गोरखपुर: गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जहां भोपा बाजार के पास ट्रेलर की चपेट में आने से पति-पत्नी की मौत हो गई, जबकि 7 साल का मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया है. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, घटना चौरी-चौरा थाना क्षेत्र के भोपा चौराहे के पास की है, जहां शुक्रवार को एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया, जिससे दंपती ट्रेलर के नीचे फंस गए और करीब 100 मीटर तक घिसटते चले गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, बाइक सवार दंपती के साथ 7 वर्षीय बेटा भी था, जो टक्कर लगते ही वह छिटककर सड़क किनारे जा गिरा, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं.

स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्चे को तत्काल अस्पताल भिजवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. इधर हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने पीछा शुरू किया तो देवरिया रोड पर खुद को घिरता देख चालक ट्रेलर छोड़कर भाग गया. पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है.