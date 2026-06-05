ETV Bharat / state

गोरखपुर: मंदिर जा रहे परिवार के लिए काल बना बेकाबू ट्रेलर; पति-पत्नी की मौत, मासूम गंभीर

घटना चौरी-चौरा थाना क्षेत्र के भोपा चौराहे के पास की है, जहां बाइक सवार को ट्रेलर ने चपेट में ले लिया

Photo Credit; ETV Bharat
मंदिर जा रहे परिवार के लिए काल बना बेकाबू ट्रेलर; पति-पत्नी की मौत, मासूम गंभीर (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 3:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जहां भोपा बाजार के पास ट्रेलर की चपेट में आने से पति-पत्नी की मौत हो गई, जबकि 7 साल का मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया है. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, घटना चौरी-चौरा थाना क्षेत्र के भोपा चौराहे के पास की है, जहां शुक्रवार को एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया, जिससे दंपती ट्रेलर के नीचे फंस गए और करीब 100 मीटर तक घिसटते चले गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, बाइक सवार दंपती के साथ 7 वर्षीय बेटा भी था, जो टक्कर लगते ही वह छिटककर सड़क किनारे जा गिरा, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं.

स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्चे को तत्काल अस्पताल भिजवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. इधर हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने पीछा शुरू किया तो देवरिया रोड पर खुद को घिरता देख चालक ट्रेलर छोड़कर भाग गया. पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है.

मृतक की पहचान देवरिया जिले के सत्यनारायण भारती उम्र 35 साल, पत्नी प्रेम शीला 32 के रूप में हुई. बताया जा रहा है कि वह अपने साढू के घर गये थे. वहां से शुक्रवार सुबह देवी मंदिर दर्शन करने निकले थे, फिर वहीं से अपने घर निकल जाना था, लेकिन रास्ते में हादसे के शिकार हो गए. एसपी उत्तरी गोरखपुर ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया चौरी चौरा हादसे में पति-पत्नी की मौत हो गई है, बच्चे का इलाज एम्स में चल रहा है. ट्रेलर को कब्जे में ले लिया गया है. चालक की तलाश की जा रही है.

ये भी पढ़ें- यूपी के ‘TREE MAN’ के सपने में आईं थी देवी, तब से लगा रहे पौधे, 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाए और बांटे

TAGGED:

GORAKHPUR NEWS
ROAD ACCIDENT
ACCIDENT IN GORAKHPUR
HUSBAND AND WIFE KILLED IN ACCIDENT
ROAD ACCIDENT GORAKHPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.