सेल्स ऑफिसर की हत्या मामले में पति-पत्नी को उम्रकैद; 5 साल में आगरा कोर्ट ने सुनाया फैसला
अभियोजन की ओर से एडीजीसी सत्यप्रकाश धाकड़ ने कोर्ट में मजबूत पैरवी करके साक्ष्य प्रस्तुत किए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 2:00 PM IST
आगरा: अपर जिला जज-17 नितिन कुमार ठाकुर ने 5 साल पुराने ऑटो कंपनी के सेल्स ऑफीसर सुनील कुमार की हत्या में आरोपी अजय डकैत और उसकी पत्नी मोना को दोषी माना है.
अपर जिला जज ने सनसनीखेज हत्याकांड मामले में 5 साल में ही दोषी अजय डकैत व उसकी पत्नी मोना को आजीवन कारावास और 1.30 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
रॉड से मारकर की थी हत्या: अभियोजन की ओर से एडीजीसी सत्यप्रकाश धाकड़ ने कोर्ट में मजबूत पैरवी करके साक्ष्य प्रस्तुत किए थे. यह मामला अगस्त 2021 का है. एत्मादउद्दौला थाना के ट्रांस यमुना कॉलोनी फेस द्वितीय निवासी संतोष कुमार निवासी एत्मादउद्दौला ने पुलिस को बताया था कि 30 वर्षीय भाई सुनील 2 अगस्त 2021 की सुबह घर से बाइक पर ऑफिस के लिए निकला था.
सुबह करीब 9:15 बजे वाटर वर्क्स से अपनी लोकेशन ऑफिस में भेजी थी. मेरी भी 10 बजे अपने भाई सुनील से बात हुई थी. दोपहर को सुनील की पत्नी ने कई बार फोन मिलाया, लेकिन फोन नहीं उठा. इस पर 3 अगस्त 21 को पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की. इस पर पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो सुनील की आखिरी लोकेशन गांधीनगर में मिली थी.
भाई सुनील गांधीनगर में अजय डकैत के घर गया था. जहां पर अजय किराए पर अपनी पत्नी मोना के साथ रहता था. सीसीटीवी में पति-पत्नी टेंपो में फ्रिज और एक पोटली ले जाते दिखे. इस मामले में पुलिस ने 5 अगस्त को अपहरण का मुकदमा दर्ज किया. तीन की नामजदगी गलत मिली.
ADGC सत्यप्रकाश धाकड़ ने बताया कि एत्मादउद्दौला थाना पुलिस ने सुनील के अपहरण का मुकदमा अजय डकैत और उसकी पत्नी मोना के खिलाफ दर्ज किया. पुलिस ने सबसे पहले आरोपी मोना को गिरफ्तार किया. उससे सख्ती से पूछताछ की तो सुनील की हत्या का खुलासा किया. मोना की निशानदेही पर टीपी नगर में झांडियों से पोटली में बंधा सुनील कुमार का शव बरामद किया गया.
पूछताछ में रॉड मार कर सुनील की हत्या का खुलासा हुआ. इस मामले में पुलिस ने 14 अगस्त 2021 को आरोपी अजय डकैत को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इसके बाद इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ. इसमें तीन आरोपियों की नामजदगी गलत पाई गई.
गवाही और CCTV फुटेज रहे अहम: ADGC सत्यप्रकाश धाकड़ ने बताया कि पुलिस की छानबीन में गांधी नगर स्थित अजय डकैत के घर में ही सुनील कुमार का बैग, हेलमेट मिला था. CCTV में उसकी बाइक अजय लेकर जाता दिखा था. यह बाइक लवारिस खड़ी मिली थी.
इस मामले में वादी, उसके पिता, विवेचक, डॉक्टर समेत 13 गवाह पेश किए गए. इसमें पड़ोसी समेत अन्य की गवाही के साथ ही CCTV की फुटेज सजा दिलाने में अहम रहे. हत्या में प्रयुक्त रॉड की भी टेंट मालिक ने पहचान की थी.
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