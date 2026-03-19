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सेल्स ऑफिसर की हत्या मामले में पति-पत्नी को उम्रकैद; 5 साल में आगरा कोर्ट ने सुनाया फैसला

5 साल में आगरा कोर्ट ने सुनाया फैसला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: अपर जिला जज-17 नितिन कुमार ठाकुर ने 5 साल पुराने ऑटो कंपनी के सेल्स ऑफीसर सुनील कुमार की हत्या में आरोपी अजय डकैत और उसकी पत्नी मोना को दोषी माना है. अपर जिला जज ने सनसनीखेज हत्याकांड मामले में 5 साल में ही दोषी अजय डकैत व उसकी पत्नी मोना को आजीवन कारावास और 1.30 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. रॉड से मारकर की थी हत्या: अभियोजन की ओर से एडीजीसी सत्यप्रकाश धाकड़ ने कोर्ट में मजबूत पैरवी करके साक्ष्य प्रस्तुत किए थे. यह मामला अगस्त 2021 का है. एत्मादउद्दौला थाना के ट्रांस यमुना कॉलोनी फेस द्वितीय निवासी संतोष कुमार निवासी एत्मादउद्दौला ने पुलिस को बताया था कि 30 वर्षीय भाई सुनील 2 अगस्त 2021 की सुबह घर से बाइक पर ऑफिस के लिए निकला था. सुबह करीब 9:15 बजे वाटर वर्क्स से अपनी लोकेशन ऑफिस में भेजी थी. मेरी भी 10 बजे अपने भाई सुनील से बात हुई थी. दोपहर को सुनील की पत्नी ने कई बार फोन मिलाया, लेकिन फोन नहीं उठा. इस पर 3 अगस्त 21 को पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की. इस पर पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो सुनील की आखिरी लोकेशन गांधीनगर में मिली थी. भाई सुनील गांधीनगर में अजय डकैत के घर गया था. जहां पर अजय किराए पर अपनी पत्नी मोना के साथ रहता था. सीसीटीवी में पति-पत्नी टेंपो में फ्रिज और एक पोटली ले जाते दिखे. इस मामले में पुलिस ने 5 अगस्त को अपहरण का मुकदमा दर्ज किया. तीन की नामजदगी गलत मिली.