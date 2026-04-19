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कवर्धा में पति-पत्नी ने दी जान, आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, दोनों की दूसरी शादी थी

कबीरधाम जिले के जंगलपुर गांव में दंपति ने अपनी जान दे दी. मामला पांडातराई थाना इलाके का है.

Couple dies by suicide
कवर्धा में पति-पत्नी ने दी जान, आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 19, 2026 at 6:26 PM IST

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कवर्धा: कबीरधाम जिले के ग्राम जंगलपुर से दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां आर्थिक तंगी से परेशान एक दंपति ने अपनी जान दे दी. घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. मामला पांडातराई थाना इलाके का है.

दोनों की दूसरी शादी थी

प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान रामलाल चन्द्रवंशी और उनकी पत्नी रानी चन्द्रवंशी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों की ये दूसरी शादी थी. चार साल पहले आपसी प्रेम संबंध के चलते दोनों अपने-अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर रायपुर आ गए थे, जहां उन्होंने प्रेम विवाह किया था.

Couple dies by suicide
कबीरधाम जिले के जंगलपुर गांव में दंपति ने अपनी जान दे दी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक महीने पहले ही गांव लौटे

करीब एक महीने पहले ही दोनों वापस अपने गांव जंगलपुर लौटे थे और वहीं रह रहे थे. गांव के लोगों के मुताबिक परिवार पिछले कुछ समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था. वे अधिकांश समय घर के भीतर ही रहते थे और लोगों से मेल-जोल भी कम कर दिया था. माना जा रहा है कि इसी आर्थिक दबाव के चलते उन्होंने यह कदम उठाया.

पुलिस जांच में जुटी

पांडातराई थाना प्रभारी कमल कांत शुक्ला ने बताया कि दोनों ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की है. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और घटना के पीछे के वास्तविक कारणों का पता लगाने का प्रयास जारी है.

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