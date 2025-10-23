ETV Bharat / state

हिमाचल में डंगे से टकराई वैन, पति-पत्नी की दर्दनाक मौत, दो बच्चे भी थे सवार

हादसे में कार सवार पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई. टक्कर कितनी जोरदार थी ये वैन का अगला हिस्सा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था. वैन का अगला हिस्सा टक्कर के बाद चकनाचूर हो गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मारुति वैन नंबर HP01D5741 टांडा की ओर जा रही थी. वैन काफी तेज रफ्तार में थी और कांगड़ा-कछियारी बाईपास पर अचानक सीधे दीवार से जा भिड़ी. हादसे की आवाज दूर तक सुनाई दी जिसके बाद आस-पास के लोगों ने मौके पर पहुंचे. कार में पति-पत्नी और दो बच्चे सवार थे. घायल बच्चों को कार से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया. स्थानीय लोगों ने ही हादसे की सूचना पुलिस को दी थी.

कांगड़ा: गुरुवार दोपहर को कांगड़ा-कछियारी बाईपास पर दर्दनाक हादसा हो गया. यहां एक तेज रफ्तार वैन सड़क किनारे बनी पत्थर की दीवार से टकरा गई. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो बच्चे घायल हो गए. हादसा इतना भयानक था कि वैन का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया.

कार एक्सीडेंट में पति-पत्नी की दर्दनाक मौत (ETV Bharat)

वैन में दंपति सवार था, जो डंगे से टकरा गई. पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि पिछली सीट पर बैठे दो बच्चे घायल हो गए हैं. हादसे की वजह ओवर स्पीडिंग हो सकती है. लिंक रोड़ पर फोरलेन के पास सड़क अच्छी है जहां तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया होगा. जिससे ये हादसा हुआ. फिलहाल जांच की जा रही है.- वीर बहादुर , ASP कांगड़ा

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कांगड़ा अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. हालांकि प्रारंभिक जांच में वाहन की तेज गति और नियंत्रण खोना प्रमुख कारण माना जा रहा है.

मृतकों की हुई पहचान

कांगड़ा के डीएसपी अंकित शर्मा ने बताया कि मृतकों की पहचान कुलदीप (30) और तमन्ना (26) निवासी स्कोट-भट्टी के रूप में हुई है. दोनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी. एएसपी वीर बहादुर ने बताया कि हादसे की जानकारी परिजनों को दे दी गई है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे.

हादसे में पति-पत्नी की मौत, स्थानीय लोगों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल

कछियारी और आसपास के गांवों में इस हादसे के बाद से शोक की लहर है. लोगों का कहना है कि इस सड़क पर गाड़ियों की तेज रफ्तार आए दिन हादसों की वजह बनती है और कई लोगों के लिए जानलेवा साबित होती है. हादसों में कई लोग घायल भी होते हैं ऐसे में प्रशासन को पुख्ता कदम उठाने चाहिए. लोगों ने मांग की है कि इस बाइपास रोड पर स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड और खतरनाक मोड़ों पर चेतावनी संकेत लगाने चाहिए ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके.

एएसपी वीर बहादुर सिंह ने बताया कि पुलिस लगातार यातायात के नियमों के प्रति लोगों को सजग करती है. समय-समय पर अभियान भी चलाए जाते हैं ताकि सड़क पर वाहन चलाते समय अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में ना डाले. पुलिस अपील करती है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि ऐसे हादसे कम से कम हों.

