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बिहार में पति-पत्नी की दर्दनाक मौत, चार मासूमों के सिर से उठा मां-बाप का साया

कटिहार: बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर पंचायत के चिकनी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. खेत में पानी पटाने गए एक दंपति की बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई. इस हादसे में रंजन ठाकुर और उनकी पत्नी रंजना देवी की जान चली गई.

पत्नी को बचाने गया पति भी बना शिकार: मिली जानकारी के अनुसार, रंजन ठाकुर अपनी पत्नी रंजना देवी के साथ खेत में सिंचाई का काम कर रहे थे. अचानक खेत के पास से गुजर रहे बिजली के तार में रंजना देवी फंस गईं और उन्हें करंट लग गया. पत्नी को बचाने के लिए रंजन ठाकुर तुरंत उनके पास पहुंचे, लेकिन इस प्रयास में वे खुद भी करंट की चपेट में आ गए. दोनों गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर ही बेहोश हो गए. स्थानीय लोगों ने उन्हें मनिहारी अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

कटिहार में पति-पत्नी की मौत (ETV Bharat)

चार मासूम बच्चे हो गए अनाथ: मृतक दंपति के चार छोटे बच्चे हैं, जिनमें तीन बेटियां और एक बेटा शामिल है. सबसे छोटा बच्चा अभी बहुत कम उम्र का है. स्थानीय ने बताया कि इस हादसे के बाद बच्चों के सिर से मां-बाप का साया उठ गया है. गांव के लोग बच्चों की देखभाल और भविष्य को लेकर चिंतित हैं.

क्या बिजली विभाग की है गलती!: मनिहारी डीएसपी विनोद कुमार ने घटना की पूरी पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि खेत में बिजली के तार से करंट लगने के कारण पति-पत्नी की मौत हुई है. पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही की भी जांच की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों.

"खेत में करंट लगने से पति-पत्नी की मौत हुई है. पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है."-विनोद कुमार, डीएसपी, मनिहारी