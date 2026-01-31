ETV Bharat / state

पति-पत्नी की मौत से मातम में बदली जन्मदिन की खुशियां, दो बच्चे हुए अनाथ

मृतकों की पहचान प्यारे लाल और उनकी पत्नी सुनीता के रूप में हुई है. दोनों मकड़ोली गांव में जन्मदिन समारोह में शामिल हुए थे.

सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत
सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत (कॉन्सेप्ट इमेज)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 3:32 PM IST

रामपुर बुशहर: जिले के रामपुर क्षेत्र से एक हृदयविदारक हादसे की खबर सामने आई है. इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में गमगीन माहौल बन गया. दरअसल वीरवार देर रात मकड़ोली गांव के पास एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई. यह दुर्घटना उस समय हुई, जब दंपति जन्मदिन समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे था. दोनों अपने रिश्तेदार के यहां जन्मदिन की खुशियों में शामिल होने आए थे, लेकिन इस हादसे के बाद ये खुशियां मातम में बदल गई.

मृतकों की पहचान प्यारे लाल और उनकी पत्नी सुनीता निवासी रामपुर कशोग के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, दोनों वीरवार शाम मकड़ोली गांव में अपने रिश्तेदार की बेटी के जन्मदिन समारोह में शामिल हुए थे. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रात को वो अपनी कार में घर के लिए रवाना हुए. लौटते समय उनका 8 वर्षीय बेटा ऋतिक अपने ताया के साथ रुकने की जिद करने लगा. माता-पिता ने उसे वहीं छोड़ दिया और खुद घर के लिए निकल पड़े. किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह उनका आखिरी सफर होगा.

धर्म भाई के घर से महज 150 से 250 मीटर की दूरी पर पहुंचते ही कार अचानक अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि कार के गिरने की आवाज दूर तक सुनाई दी. शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी.

स्थानीय लोगों की मदद से दंपती को खाई से बाहर निकालकर सड़क तक लाया गया और तुरंत खनेरी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.
सूचना मिलते ही रामपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए. शुक्रवार को दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया. इसके बाद गांव में गमगीन माहौल के बीच दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया. दंपति अपने पीछे दो बेटे छोड़ गया है.

