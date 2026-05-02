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सोनभद्र : घरों में उतरा 11 हजार वोल्ट का करंट, बुजुर्ग दंपति की मौत, एक गंभीर

सोनभद्र: सोनभद्र के बीजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत झीलों गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां कई घरों में 11 हजार वोल्ट की हाई-टेंशन लाइन का करंट उतर आया. इस भीषण करंट की चपेट में आने से एक दंपति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से झुलस गई है. घायल महिला को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त 65 वर्षीय श्रीराम विश्वकर्मा पुत्र कपूर विश्वकर्मा और उनकी 63 वर्षीय पत्नी फूलमती घर के भीतर ही मौजूद थे. इसी दौरान अचानक आए हाई वोल्टेज करंट के कारण घर के बिजली बोर्ड और दरवाजों के ऊपर से गुजर रहे तारों में आग लग गई. अचानक आई इस आफत से अपनी जान बचाने के लिए दंपति बाहर की ओर भागे, जैसे ही फूलमती ने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला, वे उसमें उतर रहे करंट की चपेट में आ गईं. अपनी पत्नी को तड़पता देख श्रीराम विश्वकर्मा उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन वे भी करंट की चपेट में आ गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, गांव की एक अन्य 60 वर्षीय महिला इंद्रा देवी पत्नी कृष्ण माधव करंट की पपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गई है. उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.