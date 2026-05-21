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रामपुर: राइफल साफ करते वक्त हुआ बड़ा हादसा, मिसफायरिंग में पति-पत्नी की मौके पर ही मौत

घटना रामपुर जनपद के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के मुख्य बाजार की है, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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राइफल की सफाई करते वक्त गोली चलने से पति-पत्नी की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 3:52 PM IST

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रामपुर: रामपुर जिले के शाहबाद में एक दुखद हादसा सामने आया है. यहां एक लाइसेंसी राइफल की सफाई के दौरान हुई मिसफायरिंग में एक दंपत्ति की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी सुनील रस्तोगी अपने घर पर लाइसेंसी राइफल की सफाई कर रहे थे. इसी दौरान अचानक गोली चल गई. इस फायरिंग में उनकी और उनकी पत्नी नेहा रस्तोगी के लिए जानलेवा साबित हुई. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

राइफल की सफाई करते वक्त गोली चलने से पति-पत्नी की मौत (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, घटना रामपुर जनपद के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के मुख्य बाजार की है. यहां रहने वाले सुनील रस्तोगी बर्तन कारोबारी थे. बताया जा रहा है कि वे गुरुवार सुबह करीब साढ़े सात बजे अपने घर की छत पर लाइसेंसी राइफल की सफाई कर रहे थे. इसी दौरान उनकी पत्नी नेहा रस्तोगी उनके पीछे खड़ी थीं. राइफल की सफाई के दौरान अचानक गोली चल गई. गोली सुनील रस्तोगी की गर्दन को चीरते हुए पीछे खड़ी उनकी पत्नी की गर्दन में जा लगी. फायर इतना खतरनाक था कि पति-पत्नी दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. गोली की आवाज सुनते ही घर में मौजूद बेटा पीयूष रस्तोगी और बेटी कृषि दौड़कर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी.

घटना की सूचना मिलते ही शाहबाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. वहीं, घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए.

पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने बताया थाना शाहबाद क्षेत्र के अंतर्गत सुबह करीब 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि दंपत्ति की गोली लगने से मौत हुई है. मौके पर पुलिस पहुंची और परिजनों से पूछताछ की गई.

परिजनों ने बताया कि असलहे की सफाई के दौरान यह हादसा हुआ है. मौके का परीक्षण किया गया है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. घर से एक डायरी भी बरामद हुई है, जिससे प्रथम दृष्टया मृतक के अवसाद में होने की बात सामने आई है. बरामद असलहा लाइसेंसी है और फोरेंसिक टीम ने भी उससे फायर होने की पुष्टि की है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. हादसा था या इसके पीछे कोई और वजह, इसका खुलासा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा.

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