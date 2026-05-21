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रामपुर: राइफल साफ करते वक्त हुआ बड़ा हादसा, मिसफायरिंग में पति-पत्नी की मौके पर ही मौत

राइफल की सफाई करते वक्त गोली चलने से पति-पत्नी की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर: रामपुर जिले के शाहबाद में एक दुखद हादसा सामने आया है. यहां एक लाइसेंसी राइफल की सफाई के दौरान हुई मिसफायरिंग में एक दंपत्ति की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी सुनील रस्तोगी अपने घर पर लाइसेंसी राइफल की सफाई कर रहे थे. इसी दौरान अचानक गोली चल गई. इस फायरिंग में उनकी और उनकी पत्नी नेहा रस्तोगी के लिए जानलेवा साबित हुई. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामले की जांच शुरू कर दी है. राइफल की सफाई करते वक्त गोली चलने से पति-पत्नी की मौत (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, घटना रामपुर जनपद के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के मुख्य बाजार की है. यहां रहने वाले सुनील रस्तोगी बर्तन कारोबारी थे. बताया जा रहा है कि वे गुरुवार सुबह करीब साढ़े सात बजे अपने घर की छत पर लाइसेंसी राइफल की सफाई कर रहे थे. इसी दौरान उनकी पत्नी नेहा रस्तोगी उनके पीछे खड़ी थीं. राइफल की सफाई के दौरान अचानक गोली चल गई. गोली सुनील रस्तोगी की गर्दन को चीरते हुए पीछे खड़ी उनकी पत्नी की गर्दन में जा लगी. फायर इतना खतरनाक था कि पति-पत्नी दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. गोली की आवाज सुनते ही घर में मौजूद बेटा पीयूष रस्तोगी और बेटी कृषि दौड़कर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी.